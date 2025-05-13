REPORTATGE
Creu entre dues ànimes
Per primera vegada a la seva història, la Creu Roja viu unes eleccions apassionades i dividides, amb dues candidatures enfrontades que mostren la trencadissa.
Poques eleccions provoquen tanta passió, retrets, desconfiança i fins i tot rebuig personal. Els socis de la Creu Roja eligeixen durant el dia d’avui el nou president entre dues candidatures, una que es defineix com a continuista i l’altra renovadora, amb Vicky Marrugat i Alexis Estopiñán com a candidats a rellevar Josep Pol, un president que ha optat per un silenci o neutralitat que evidència la seva incomoditat amb la fractura que està vivint l’ONG.
Es fa difícil posar etiquetes, ja que si bé Marrugat representa l’actual junta, Estopiñán s’ha mostrat com un ferm defensor de l’exdirector general Jordi Fernández, que va ser destituït per la junta amb el vot en contra de Pol. De fet, Estopiñán no ha amagat que si guanya confia que Fernández torni al càrrec després d’un polèmic cessament que va esquitxar el ministeri d’Afers Socials. Les eleccions s’estan vivint amb molt fervor, potser massa, perquè s’ha entrat en una perillosa espiral que està fracturant l’entitat. La mobilització és la mostra d’aquest convuls moment en què hi ha hagut una demanda de delegació de vot insistent i un casual creixement de socis, molts dels quals contemplen àtonits aquesta baralla familiar. L’exdirector és el centre d’atenció: censurat per uns i elogiat pels altres. La seva trajectòria ha estat controvertida i ja fa temps que alguns membres de la junta li van al darrere. Acusat sense proves d’assetjament i el fet d’entrar en territori d’una Ucraïna en conflicte bèl·lic desoient les ordres el van posar a la picota. 22 anys com a voluntari i set com a director amb un evident creixement són les seves credencials.
El vot arriba carregat de retrets, desconfiança i decisions clau
Avui, encara que no ho sembli, es tria president i per primera vegada en 45 anys dues candidatures hi competiran. Reflecteixen visions oposades. Marrugat encapçala la llista continuista, defensant la importància de l’experiència i advertint dels riscos d’incorporar nous membres sense trajectòria dins l’organització. Per la seva banda, Estopiñán proposa una renovació profunda, criticant la manca d’iniciativa de la junta actual i advocant per un procés participatiu en la selecció del nou director amb l’ull posat en Fernández. L’assemblea general, en què es decideix la nova junta, està convocada avui al centre de dia d’Andorra la Vella. Més de 3.700 membres, entre socis i voluntaris, estan cridats a votar.
Aquest procés electoral es desenvolupa en un moment clau per a l’entitat, que recentment ha inaugurat el seu quart centre de dia a la Massana, ampliant els serveis sociosanitaris al país. La nova junta haurà d’afrontar el repte de restablir la cohesió interna i garantir la continuïtat dels projectes socials en un context de creixent demanda i complexitat. La decisió sobre qui liderarà la Creu Roja recau ara en els seus membres, en una elecció que transcendeix la mera renovació.