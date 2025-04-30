Energia
FEDA explica com va resoldre l'apagada elèctrica
El cap d'explotació, Domènec Torra, ha esmentat que s'ha recuperat la interconnexió amb les dues línies
FEDA ha publicat un vídeo a les xarxes socials on el cap d'explotació, Domènec Torra, explica com es va resoldre l'apagada elèctrica. "Tenim un sistema de reposició de serveis, que són uns automatismes, i al cap de 10 segons, tota la demanda d'Andorra es va traslladar sobre l'alimentació del costat francès" explica Torra, tot explicant que l'automatisme "mira cada costat de la línia i si detecta una fallada d'alimentació, es reconnecta. És molt ràpid i ens garanteix la represa automàtica" apunta el cap d'explotació.
Torra també ha explicat que, durant l'apagada, van reforçar l'operativa. "Hi ha dues persones més que van venir a reforçar els dos operadors que treballen dia a dia a la xarxa". El cap ha esmentat que continuem connectats a la xarxa elèctrica francesa i que "hem recuperat la interconnexió amb les dues línies a nivell de país".
NACIONAL
Redacció