Energia

FEDA explica com va resoldre l'apagada elèctrica

El cap d'explotació, Domènec Torra, ha esmentat que s'ha recuperat la interconnexió amb les dues línies

FEDA explica com va resoldre l'apagada elèctrica
Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

FEDA ha publicat un vídeo a les xarxes socials on el cap d'explotació, Domènec Torra, explica com es va resoldre l'apagada elèctrica. "Tenim un sistema de reposició de serveis, que són uns automatismes, i al cap de 10 segons, tota la demanda d'Andorra es va traslladar sobre l'alimentació del costat francès" explica Torra, tot explicant que l'automatisme "mira cada costat de la línia i si detecta una fallada d'alimentació, es reconnecta. És molt ràpid i ens garanteix la represa automàtica" apunta el cap d'explotació. 

Torra també ha explicat que, durant l'apagada, van reforçar l'operativa. "Hi ha dues persones més que van venir a reforçar els dos operadors que treballen dia a dia a la xarxa". El cap ha esmentat que continuem connectats a la xarxa elèctrica francesa i que "hem recuperat la interconnexió amb les dues línies a nivell de país".

tracking