Andorra s'alimenta completament del subministrament elèctric provinent de França
L'apagada a Espanya ha provocat un tall de 10 segons en alguns punts del Principat
L'apagada elèctrica que pateix Espanya des de les 12.33 hores ha afectat Andorra durant uns segons, ja que part del subministrament elèctric del Principat provenia, en aquell moment, del costat espanyol, segons informa FEDA. L'incident ha fet que s'activés automàticament l'automatisme que deriva l'alimentació cap al costat francès, i en deu segons s'ha recuperat el subministrament elèctric a tot el país, indica FEDA, apuntant que des d'aquell moment, tot el subministrament elèctric prové del costat Francès.
En el moment de l'incident, les estacions transformadores i repartidores de la Margineda i d'Encamp eren alimentades pel costat espanyol, i és on s'ha produït el petit tall. Canillo, el Pas de la Casa, Ordino, la Massana i una part d’Encamp, no s’han vist afectats.
FEDA ha estat en contacte amb els subministradors elèctrics d'Espanya i de França per seguir la situació, i aquest últim, RTE, ha descartat el perill de contagi de l'incident espanyol cap a França.
