Andorra esquiva l’apagada
El tall de subministrament va durar només uns segons al Principat, que va passar a alimentar-se de la banda francesa
A dos quarts d’una del migdia a llars, establiments i empreses andorranes marxava uns segons la llum. En condicions normals hauria estat un tall de subministrament anecdòtic, però l’origen no ho és: una apagada generalitzada a Espanya i Portugal de causa desconeguda i que a l’hora del tancament de l’edició seguia sense resoldre’s. La caiguda de l’alimentació elèctrica que arriba de la banda espanyola va afectar, segons va precisar FEDA, les estacions transformadores de la Margineda i d’Encamp que eren les connectades en aquell moment i tot el territori que subministren. Es van salvar del tall Ordino, la Massana, Canillo, el Pas de la Casa i una part d’Encamp. La companyia va indicar que la pèrdua de tensió des de la banda espanyola va activar immediatament l’automatisme que deriva la connexió a la banda francesa i que en deu segons es va recuperar el subministrament elèctric a tot Andorra. Des de llavors –les 12.33 hores– tot el subministrament elèctric del país prové del costat francès. “Gràcies a la capacitat de la línia d’alta tensió de FEDA, es permet garantir amb normalitat tota la demanda elèctrica d’Andorra sense cap alteració”, van indicar des de la companyia, que va afegir que havia mantingut contactes “amb els subministradors elèctrics d’Espanya i de França per seguir la situació” i que l’operador gal (RTE) havia descartat el risc de contagi.
El tall va afectar les estacions de la Margineda i d’Encamp
En un principi s’apuntava que França també patia les repercussions de la gran apagada, però van ser talls puntuals i només en algunes zones del país. De fet, el veí del nord va ser part de la solució en la recuperació progressiva del subministrament a Espanya durant la jornada. A la veïna Seu d’Urgell l’electricitat va tornar pels volts de les nou de la nit, després de més vuit hores a les fosques i la consegüent afectació en els negocis de la ciutat.
FEDA continuarà connectada avui a la xarxa elèctrica de França
Dolors Moreno
El caos de la mobilitat
Una de les conseqüències de l’apagada elèctrica va ser la paralització del trànsit ferroviari i de les línies de metro de les grans ciutats. El col·lapse de mobilitat –l’alternativa era la carretera– va incidir en les connexions de les línies de bus entre Andorra i ciutats com Barcelona. Autocars Nadal i Andbus van informar de retards en els trajectes i la primera va haver d’emetre bitllets de forma manual. Les línies d’Hife, al seu torn, van complir amb l’horari, però des de l’empresa van indicar que “hi ha clients que no han pogut arribar i d’altres han ajornat el viatge per a demà perquè venien amb tren i no funcionava”.
En deu segons i de manera automàtica la connexió va passar al costat gal
El Diari té constància que almenys una família d’Andorra va quedar bloquejada en un tren d’alta velocitat amb destinació Madrid, que va quedar aturat durant hores a la província de Guadalajara sense menjar ni aigua per als passatgers i incomunicats. A la nit se’ls va traslladar fins a un hotel de la zona. Poc abans de les deu de la nit el govern espanyol informava que quedaven onze trens pendents del rescat dels passatgers.
Una apagada històrica
És la pitjor apagada que ha viscut el país veí i les causes encara s’han de determinar. El president espanyol, Pedro Sánchez, va demanar “no especular” en una compareixença a la tarda mentre instava la població a evitar desplaçaments innecessaris i a usar la telefonia només puntualment. Sánchez tenia prevista una nova compareixença a la nit per informar de la crisi. La caiguda de les telecomunicacions va ser una altra de les derivades de l’incident. Portugal, que també va sofrir el tall, va apuntar a l’origen espanyol. Només van patir-ne les conseqüències milions de persones del territori peninsular; les illes –i Ceuta i Melilla en el cas espanyol– van quedar-ne al marge.
A dos quarts de nou del vespre Red Eléctrica Espanyola informava que s’havia restablert aproximadament el 35% de la demanda i que quedaven hores –sense precisar– per a la recuperació total del subministrament.