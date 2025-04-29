Energia
FEDA continuarà connectada avui a la xarxa elèctrica de França
La tensió per la banda espanyola s'ha recuperat però la parapública opta per mantenir-la
Andorra ja pot connectar-se de nou des d'aquest matí a la xarxa elèctrica espanyola. Red Eléctrica ha informat aquest matí a FEDA de la recuperació del sistema elèctric i que han pogut tornar a aportar tensió a la interconnexió entre els dos països, però la parapública ha decidit continuar avui endollat únicament al país veí del nord. El motiu és que no hi ha la necessitat d'alimentar-se de la banda espanyola i es prefereix esperar que l'estat veí del sud recuperi plenament la normalitat després d'una apagada elèctrica històrica. La companyia remarca que la recuperació de l'energia a Espanya permet disposar de la línia espanyola "com a garantia en cas que hi hagués qualsevol incident al costat francès". I pel que fa al subministrament, FEDA apunta que està permès tornar a importar electricitat del costat espanyol a partir de demà.
La parapública ha reforçat l'equip d'operadors al despatx elèctric amb la presència dels responsables durant el temps de desconnexió amb la línia espanyola. L'objectiu d'aquest reforç ha estat el "d'agilitzar l'actuació en cas que hi hagués un incident al costat francès que requerís intervenir", exposa FEDA.
Red Eléctrica apunta a la generació solar
Red Eléctrica descarta el ciberatac, un error humà o algun fenòmen meteorològic com a causa de l'apagada general, i apunta a dos episodis de "desconnexió de generació, molt possiblement de la generació d'energia solar", ha apuntat Eduardo Prieto, director de serveis de Red Eléctrica, en declaracions recollides pel diari espanyol El País.
