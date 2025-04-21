Òbit
Ensenyat i Govern creuen que la mort del Papa no canviarà la despenalització de l'avortament
El síndic general ha relatat que Francesc ha estat una "persona que ha tendit pons"
El Papa Francesc va propiciar la negociació de la despenalització de l'avortament a Andorra. Amb la seva mort, s'haurà d'escollir un nou successor. Aquest fet no preocupa que un nou Papa entorpeixi el camí de la despenalització, tal com ha explicat el síndic general, Carles Ensenyat, aquest dilluns.
"No crec que corri perill", ha asseverat Ensenyat. "Crec que no perquè al final no és una negociació de tu a tu personal, si no és òbviament amb l'església com a institució. Tot i que segurament l'inici sí que va ser un inici volgut per part del Sant Pare, hi ha una altra part que és la mateixa estructura de l'església que la impulsa i, per tant, no crec que corri perill", ha argumentat el síndic. De la mateixa manera, Ensenyat tampoc creu que la defunció del Pontífex impliqui un canvi o una substitució del bisbe coadjutor, que és Josep-Lluís Serrano Pentinat. "Sense estar a les nostres mans aquesta decisió, nosaltres pensem que no, que no hi ha opció perquè aquest camí ja està marcat", ha assegurat Ensenyat.
Tor afirma que les converses amb el Vaticà continuaran
La ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, afirma que no hi ha "cap motiu perquè no continuïn" les converses al tomb de la despenalització de l'avortament entre el Vaticà i el Govern. "Pensem que el programa previst es podrà respectar", ha afirmat la ministra aquesta tarda en declaracions als mitjans. L'executiu manté l'objectiu de despenalitzar l'avortament abans del final de la legislatura.
Ensenyat lloa la tasca del Papa
El síndic ha relatat que Francesc ha estat una "persona que ha tendit pons" i ha destacat la seva preocupació pel món fins a l'últim moment de la seva vida, com el fet de "posar fi a la guerra de Gaza i els refugiats". Ensenyat també ha tingut paraules per destacar el paper que ha tingut el màxim exponent de l'Església catòlica en el país. "En el seu pontificat hi ha hagut un impuls molt important al coprincipat des d'un punt de vista institucional amb el nomenament del bisbe coadjutor i crec que és una aposta molt important de la Santa Seu a què el coprincipat es reforci i, per una altra banda, durant el seu pontificat també, amb la visita de Gallagher i Parolin, l'impuls a aquesta despenalització de l'avortament", ha articulat Ensenyat.
