Òbit
Govern i Consell General traslladen el condol al Vaticà
Espot ha qualificat el Sant Pare "d'exemple de bondat i plenament implicat en els grans reptes del nostre món"
El Govern, Xavier Espot i el Consell General han traslladat el condol per la mort del Papa Francesc al Vaticà, a través de les xarxes socials. El Govern ha mostrat "el seu més sincer condol" per la defunció del Papa Francesc, en un missatge a les xarxes socials. L'executiu ha qualificat el Sant Pare com "un home de pau i diàleg que ha deixat una empremta profunda en la hisòria de l'Església i en els cors de milions de persones arreu del món".
El cap de Govern, Xavier Espot, qui es reuní amb el Papa Francesc el desembre del 2023, s'ha sumat a les mostres de condol per la mort del Sant Pare, i ha afirmat que "haurà estat un papa molt rellevant per a l'Església catòlica, exemple de bondat i plenament implicat en els grans reptes del nostre món, com el canvi climàtic i la lluita contra les desigualtats". Afligit, el cap de Govern demana que "el seu llegat perduri en el temps".
En nom del Govern, la ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, ha agraït que el 2021 el Papa Francesc rebés en audiència el cap de Govern, Xavier Espot, així com que el 2023 enviés al Principat el secretari d'estat, Pietro Parolin, en una visita oficial pel Dia de Meritxell. Tot plegat, ha resumit, ha "enfortit molt les bones relacions" amb la Santa Seu. Sobre la figura del Papa Francesc, la ministra ha destacat "els seus missatges importantíssims en favor de la pau", com ara el del sermó de Diumenge de Resurrecció, ahir mateix, en què va recordar "la importància que es pugui assolir una pau realment sostenible i justa a Ucraïna" i "la necessitat d'un alto el foc a Gaza i l'alliberament de tots els ostatges". En resum, Tor ha afirmat que el Papa Francesc es recordarà "com una figura importantíssima per a la pau al món" i que "passarà a la història com el papa que més ha fet pels més vulnerables, pels pobres i per la justícia social".
El ministre d'Educació, Ladislau Baró, en declaracions al Diari, també s'ha mostrat "consternat per una gran pèrdua al món".
El Raonador i els comuns lamenten la defunció del Papa
El Raonador del ciutadà, Xavier Cañada, lamenta la defunció del Papa Francesc, afirmant que fou "un exemple de tota una vida defensant els drets humans fonamentals".
El cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, també ha mostrat el condol del comú, apuntant que "el pontífex, durant els 12 anys de servei, va obrar sempre per apropar l'Església al poble i estar al costat de les persones marginades i més vulnerables". Alcobé s'ha despedit del Papa recordant que "ens ha deixat un home bo i amic fidel del nostre país".
El comú de la Massana s'ha unit a les mostres de condol. "El món perd una veu destacada per la justícia, la solidaritat, la pau i compromís amb els més desafavorits", ha esmentat en un missatge a les xarxes socials.
El Consell General trasllada el condol al Vaticà
El Consell General també ha traslladat el condol al Vaticà i a tota l'Església Catòlica per la mort del Papa Francesc. Ho ha fet en un missatge publicat a les xarxes socials.
Demòcrates i Andorra Endavant mostren el condol
Els grups parlamentaris de Demòcrates i Andorra Endavant s'han sumat a les mostres de condol per la mort del pontífex. Demòcrates ho ha fet a través de les xarxes socials, mentre que Andorra Endavant ha enviat un comunicat.
