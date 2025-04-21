Òbit
Vives destaca que el Papa "ha rentat l'Església de les seves brutícies"
El Copríncep Episcopal convoca els fidels a assistir a les misses funerals a les parròquies i esglésies de la diòcesi
El Copríncep Episcopal, Joan Enric Vives, ha destacat que la memòria del Papa Francesc "perdurarà pel seu servei als migrants i als pobres" i "per l'exemplaritat de la seva vida entregada com a bisbe de Roma". En un missatge difós a través de les xarxes socials, Vives també ha destacat que el Papa Francesc "no ha volgut dimitir per més que hi havia veus que en parlaven" i ha afirmat que el Sant Pare "ha trobat fórmules per estar present i a prop del poble". L'arquebisbe d'Urgell ha afirmat que el pontífex ha "rentat l'església de les seves brutícies, tot lluitant per erradicar la corrupció, i legislant perquè els abusos sexuals no es tornin a repetir en la mesura del possible".
Vives també ha lloat el suport del Papa als col·lectius "que no estan reconeguts en la seva dignitat" i el fet que el pontífex hagi obert "una comprensió al món de l'homosexualitat". Destacant que ho fes "amb signes i no només de paraula", ja fos abraçant malalt o "anant amb persones trans que molta gent no valora i no aprecia".
En les seves declaracions, el Copríncep Episcopal ha desitjat que el successor de Francesc sigui el millor possible i ha anticipat que una de les qüestions que haurà d'abordar serà el fet de treballar "perquè la dona sigui reconeguda en llocs de govern i de servei en tot allò que sigui possible" perquè "el poble de Déu el formem tots", ha insistit.
En una nota del bisbat d'Urgell, l'arquebisbe i el bisbe coadjutor, Josep Lluís Serrano, han demanat que es facin pregàries pel seu repòs etern i han convidat els fidels a assistir a les misses funerals que es faran els pròxims dies a totes les parròquies i esglésies de la diòcesi. El 27 d'abril, a més, a la pregària s'hi afegirà una intenció per qui "ha donat un gran exemple de bondat, de servei als més pobres i de l'alegria de l'Evangeli", i "ha estat bo i fidel fins a la mort", ha explicat el Bisbat d'Urgell.
La diòcesi ha mostrat el seu agraïment al Papa Francesc per haver enviat el seu secretari d'Estat, el cardenal Pietro Parolin, a presidir la festa de la Mare de Déu de Meritxell el setembre del 2023 i per haver elegit Josep Lluís Serrano com a bisbe coadjutor d'Urgell el juliol del 2024.
L'Església andorrana trasllada el condol al Vaticà
L'Església andorrana, a través dels mossens i capellans, han traslladat el condol al Vaticà. En declaracions al Diari, mossèn Pepe Chisvert ha definit al Sant Pare com un "Papa molt fidel a l'evangeli, compromès amb la gent. Solia dir que no som ningú per jutjar". Per la seva banda, mossèn Antoni Elvira l'ha descrit com "un Papa de poble" apuntant que "volia una Església més per les persones, no una institució" i ha volgut recordar el què els hi va dir a Portugal: "A l'Església cap tothom, tothom i tothom". Finalment, Mossèn Ramon ha explicat que "ahir va parlar per la pau. Aquestes van ser les últimes paraules durant la benedicció 'urbi et orbi'". I ha volgut recordar les paraules del Sant Pare: "No hi ha desgràcia més gran que anar a un santuari i no trobar ningú amb qui parlar".
NACIONAL
Mor el Papa Francesc als 88 anys
Redacció