Surten de la presó els dos homes jutjats per violar una jove al Pas

Publicat per Pietat Martin Vivas Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El Tribunal de Corts ha decretat la posada en llibertat sense cap mesura complementària dels dos turistes britànics jutjats durant aquesta setmana com autors de la violació d'una jove al Pas de la Casa. L'advocada ha demanat avui en la darrera jornada de la vista oral la sortida de la presó de l'oncle i el nebot que portaven empresonats a la Comella des del 19 de gener del 2024 pels fets. Els dos homes han abandonat el centre penitenciari aquesta tarda i poden marxar del Principat si ho desitgen.

Els dos processats, de 26 i 50 anys, han negat al judici haver agredit sexualment la jove que els havia denunciat. El més jove dels implicats va declarar en la sessió del judici de dilluns que va mantenir relacions amb la dona de manera consentida després d'haver-la conegut al pub del Pas on ella treballava com a cambrera. Els dos processats van rebutjar que l'oncle hagués mantingut cap contacte sexual amb la dona en l'habitació de l'hotel on s'allotjaven, i on segons el jove havia acudit la noia voluntàriament i havia mantingut relacions amb ell. Els dos encausats van insinuar que la denúncia de la jove hauria estat motivada per diners.

La defensa i l'acusació han evidenciat durant la setmana interpretacions molt diferents del que va succeir la nit del 17 de gener passat entre la denunciant i els dos homes, que havien arribat a Andorra el 15 de gener per passar una setmana d'esquí al país. Un dels policies que va declarar a la vista va confirmar que la denunciant tenia lesions als braços, que segons la jove s'havien produït perquè els acusats la van immobilitzar. La forense que va reconèixer la víctima va assenyalar que aquestes lesions eren compatibles amb la versió dels fets que la dona va exposar. I va afirmar que en la revisió ginecològica no es van constatar lesions traumàtiques o violentes.

La fiscalia demanava 8 anys de presó per als dos acusats, i la defensa havia sol·licitat l'absolució dels dos empresonats.