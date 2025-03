La defensa parla d'incongruències en el relat de la noia

Publicat per Blanca Castellví Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

En la darrera jornada del judici sobre el cas de la presumpta violació al Pas de la Casa, durant la lectura dels informes de les dues parts, la defensa dels acusats ha insistit en el fet que el discurs que ha narrat la noia en les cinc diferents ocasions ha anat variant en detalls importants com saber distingir el temps que va passar dins l’habitació, motiu pel qual posen en dubte la seva credibilitat i reclamen l’absolució dels acusats i la seva immediata posada en llibertat.

La fiscalia, per la seva part, acusa el nebot d’haver mentit en la seva declaració, ja que diuen que la duració que els potestats expliquen que van passar dins l’habitació el segon cop no seria suficient per a tot el que expliquen que haurien fet. És per això que es mantenen en la seva petició de pena al tiet de 8 anys de presó i al nebot de 8 anys i 3 mesos i una multa de 2000 euros i l’expulsió de tots dos del Principat.