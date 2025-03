La policia va constatar lesions en la víctima de la violació al Pas

En la segona jornada del judici pel cas de presumpta violació d’una jove treballadora d’un pub del Pas de la Casa el gener de l’any passat va comparèixer un gran nombre de testimonis, entre els quals un agent de policia que va confirmar haver fotografiat lesions als braços de la víctima per petició del metge forense que la va atendre. Unes marques que constatarien la declaració de la víctima sobre part del que va passar a l’habitació de l’hotel, que els acusats la van forçar pels braços i la van immobilitzar.

La resta dels agents policials que van comparèixer a declarar van explicar com va succeir la detenció i la recollida de mostres que poguessin ser prova per al cas com, per exemple, els llençols de l’hotel i part de la roba dels acusats. Posteriorment, van enviar-les a la guàrdia civil, que va ser l’encarregada d’analitzar totes aquestes mostres. En el moment de la detenció van destacar haver-se sorprès, ja que els acusats en el moment en què se’ls va comunicar el motiu pel qual els havien d’acompanyar al despatx de policia no es van sorprendre ni van reaccionar al respecte.

Entre els testimonis a qui va tocar declarar durant la jornada d’ahir es trobava una companya de feina de la víctima. De fet, es tractaria del primer contacte que va tenir en sortir de l’hotel on hauria estat agredida sexualment. En la prèvia declaració davant la policia i el batlle instructor relatava haver vist la víctima dirigir-se cap a ella amb un atac de pànic, molt nerviosa i intentant comunicar que l’havien agafat pels braços i immobilitzat. La testimoni no va comparèixer durant la jornada d’ahir, motiu pel qual la defensa dels acusats va sol·licitar que no es tingués en compte aquesta declaració prèvia, ja que la testimoni en qüestió va argumentar en una notificació feta per correu electrònic que havia declarat anteriorment per ajudar, però amb la condició de no haver de fer-ho en el judici oral. La Fiscalia, per la seva part, va insistir que es considerés la declaració prèvia perquè forma part de la investigació i el tribunal va accedir, finalment, a reproduir-ne la gravació.

La defensa també va titllar d’incongruent el testimoni d’un altre company de feina de la víctima, a casa de qui va passar la nit dels fets. Van considerar que en la seva declaració es barrejaven dos punts de vista. En un inici va recalcar haver vist la víctima en situació de xoc immediatament després dels fets i va sentir que li passava alguna cosa greu. En canvi, també va sortir a la llum un vídeo i dos missatges de veu que el testimoni hauria enviat a un amic en comú que tenia amb els acusats on es preguntava de manera alterada per què la defensa no havia demanat la gravació de certes càmeres del carrer que servirien com a prova per sustentar els arguments dels acusats. A més, va declarar que havia vist la víctima de festa amb una amiga tan sols dos o tres dies després del succés i va posar en dubte l’afectació psicològica de la víctima en els dies posteriors a la presumpta violació.