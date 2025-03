Els dos acusats de violació insinuen que la víctima els va denunciar per diners

Els turistes britànics acusats d’una violació el 17 de gener de l’any passat ho neguen rotundament i afirmen que no hi va haver cap abús sexual contra la denunciant, una cambrera d’un pub del Pas de la Casa. El judici contra els dos homes, de 26 i 50 anys, va començar ahir amb les declaracions dels acusats i de la víctima, que va parlar a porta tancada. La Fiscalia demanarà vuit anys de presó per a tots dos encausats i la defensa advocarà per l’absolució dels representats, que lamenten que no entenen el perquè de la demanda i fins i tot apunten motius econòmics darrere de la denúncia.

La versió que van donar els turistes va ser que el més jove va conèixer a la noia la matinada del 17 de gener al pub on treballava i van passar la nit parlant. Segons va explicar, va sorgir connexió entre tots dos i pels volts de les 2.30 hores van marxar del pub per anar a l’habitació d’hotel que compartia amb el seu oncle, que encara estava de festa quan van marxar. Allí, tots dos haurien mantingut relacions sexuals consentides i, segons va dir, “estava clar que els dos volíem i va ser ella la que va iniciar el contacte sexual”. Al cap de quaranta minuts, tots dos van tornar al pub, ja que la noia havia de donar les claus del seu pis a la seva companya, també treballadora del mateix bar, perquè pogués tornar a casa. Un cop van arribar al local, el noi va explicar que van continuar junts fins a l’hora de marxar, quan la noia hauria volgut tornar amb ell a l’hotel per passar la nit. Llavors, el jove l’hauria advertit que el seu oncle estava dormint a l’habitació i tots dos haurien acceptat que no tindrien relacions amb ell al llit del costat.

Quan van arribar a l’habitació, l’oncle els hauria saludat i hauria demanat que fessin silenci, ja que volia dormir. A més, mentre el jove va anar a posar-se el pijama al lavabo l’home hauria insultat la noia perquè marxés perquè estava enfadat amb el seu nebot per ser infidel a la seva parella, amb qui portava set anys. Això hauria provocat un canvi d’actitud de la jove, que hauria preferit marxar al seu pis a dormir, sempre segons la versió dels acusats.

En tot moment, els dos acusats van negar que l’oncle hagués mantingut cap contacte sexual amb la víctima i que les que va mantenir amb el nebot van ser consentides. En aquest sentit, el jove va expressar que “no sé per què ens acusa d’aquestes coses” i va apuntar que hi podria haver motius econòmics darrere de la demanda, així com problemes psicològics de la noia, a la qual va definir com “inestable” davant del tribunal.

Els moviments posteriors dels encausats després de la denúncia, que va arribar el matí del dia 17, van fer creure a la policia que estarien intentant fugir per no ser trobats. Tot i tenir una setmana pagada en un hotel del Pas, oncle i nebot van decidir marxar a un altre hotel de Soldeu, deixant el senyal de “no molestar” a la porta de l’habitació i abandonant-lo per la porta del darrere. Segons ells, el canvi d’allotjament es devia al fet que “la neu a Soldeu estava millor”, però no volien perdre l’habitació del Pas perquè ja estava pagada.

Un cop la cambrera va presentar la demanda es va activar un dispositiu policial per localitzar els homes, que van ser trobats el 19 de gener a Soldeu i van ser detinguts. Tots dos van ingressar a la Comella, on van passar els últims 14 mesos en espera de judici. Un període que van definir com “el pitjor moment” de la seva vida.

El judici als turistes continuarà avui amb la declaració dels testimonis i dels agents que hi van intervenir. La vista s’espera que duri tota la setmana i que hi intervinguin una trentena de persones.

CRONOLOGIA

15/01/2024

Els turistes arriben a Andorra per passar una setmana d’esquí al Pas de la Casa.

17/01/2024

Els acusats coneixen la víctima al bar en què treballa i té lloc la presumpta violació.

19/01/2024

La policia localitza els acusats en un hotel de Soldeu i ingressen provisionalment a la Comella.

17/03/2025

El judici comença amb la declaració dels acusats, que neguen els fets.