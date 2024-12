Mobilitat registra l'entrada de 48.408 vehicles pel pont

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El pont de la Puríssima es tanca de manera provisional amb l'arribada de 48.408 vehicles, segons les xifres que ha fet públiques aquesta tarda. El servei de trànsit ressalta que aquest ha estat un pont "marcat per una mobilitat atípica a causa de les condicions meteorològiques adverses i el tancament de la frontera francesa" i anuncien que les dades definitives es registraran aquesta matinada.

Les entrades han estat de 35.639 vehicles per la frontera del riu Runer i 12.769 per la del Pas de la Casa, i el dia de més afluència de visitants va ser el divendres amb 15.903 arribades. L'afluència se situa de moment per sota de les previsions de Mobilitat que va xifrar en uns 58.000 el nombre de vehicles durant el pont qu e en Espanya encara continua perquè hi ha comunitats autònomes on demà és festiu.

Jornada de cues

La sortida de turistes per la frontera del riu Runer està provocant un important col·lapse de trànsit. Mobilitat ha informat que les retencions arribaven al migdia des de la duana amb Espanya fins al centre de la capital i els vehicles fan cua per tota la General 1, a Sant Julià, a Santa Coloma i per les avingudes Salou i Tarragona de la capital. El caos viari ha continuat durant més de tres hores i des de poc abans de les quatre s'han començat a reduir-se i s'estenen des del riu Runer fins a Santa Coloma. A dos quarts de vuit del vespre les retencions arriben fins a la rotonda de la Portalada.

Mobilitat ha anunciat que hi ha hagut retencions a l'entrada de la Massana i a les entrades de Canillo, el Tarter, Incles i Soldeu en sentit sud durant bona part de la jornada.

El Principat ha rebut des de dijous passat milers de turistes per la celebració del pont de la Puríssima i avui l'únic punt de sortida és la frontera amb Espanya pel tancament de la del Pas de la Casa que va decretar ahir França pel temporal de neu i vent.