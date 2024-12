Tancat l'accés a França, el port d'Envalira i ús equipaments des de Meritxell i la Massana

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La neu ha caigut de manera copiosa a tot el Principat des d'ahir a la tarda i obliga a circular amb molta precaució per la xarxa viària. Les precipitacions mantenen la fase groga que fa necessari transitar amb equipaments a partir de Meritxell per la General 2 i des de la Massana per la General 3, segons informa Mobilitat. La gran quantitat de neu acumulada a la calçada i les ràfegues de vent fan que continuï activada la fase negra de tancament de la via per passar pel port d'Envalira, per accedir a Arcalís i al coll d'Ordino. I les autoritats franceses tenen tallada la frontera del Pas de la Casa des d'ahir a les 15 hores per les condicions adverses del temporal.

Les imatges del temporal

Notícia pendent d'ampliació