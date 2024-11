Mobilitat preveu que entrin 58.100 vehicles per la Puríssima

Publicat per Daniel Muñoz Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Mobilitat preveu l’entrada de 58.100 vehicles pel pont de la Puríssima –del 5 al 8 de desembre– al Principat. Xifres, tal com va destacar el cap d’Àrea, Daniel Boneta, que seran un 2% superiors a les registrades l’any passat. “Estem amb dades similars a les de la prepandèmia”, va assenyalar en el marc d’unes declaracions posteriors a la reunió de la Taula Tècnica de Mobilitat. Aquestes previsions són provisionals, atès que s’està encara a l’espera de la meteorologia i de si podran obrir o no les pistes d’esquí. D’igual manera, tot i que el pont finalitzi el diumenge 8, el dispositiu continuarà muntat fins al principi de la setmana següent. “Hi ha algunes comunitats que traslladen la festivitat a dilluns i, encara que no sigui festiu a tot l’Estat espanyol, sí que ho és a Aragó, per exemple, que tenim molt a prop”, va afegir.