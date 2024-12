El tancament de la frontera per part de França buida de turistes el Pas

L’anunci, fet ahir al matí, que França tancaria la frontera a partir de les tres de la tarda a causa de “condicions meteorològiques adverses” va buidar de turistes el Pas de la Casa. Segons van explicar al Diari residents a la població, tots els visitants, amb l’excepció dels qui hi havien calculat fer nit, van anar-se’n abans de l’hora prevista per a la interrupció de la circulació.

A la tarda les precipitacions ja eren en forma de neu a gairebé tot el país. Segons el Servei Meteorològic Nacional, avui serà un dia de fred, vent i neu. Les nevades, a cotes per sobre els 700 metres sobre el nivell del mar –és a dir, arreu del Principat–, seran més intenses a la tarda. Als cims del nord podrien acumular-se fins a 50 centímetres de neu i, als del sud, uns 20 centímetres. Als fons de vall s’esperen entre 20 i 30 centímetres al nord i entre 5 i 10 al sud.

Neu en una pista d’esquí del Pas de la Casa.GRANDVALIRA

Demà la nevada tindrà continuïtat, però amb menys intensitat i restringida al nord del país a mesura que avanci el dia. A més, el vent de component nord arribarà a ràfegues de 30 quilòmetres per hora al matí als fons de vall. Les temperatures mínimes previstes són de 0 graus a Andorra la Vella, -4 a 1.500 metres i -10 al Pas de la Casa. Les màximes, de 6 graus a la capital, de 3 a 1.500 metres i de -8 al Pas de la Casa.

Les precipitacions de neu van complicar els desplaçaments per la xarxa viària en ple pont de la Puríssima. Mobilitat va activar la fase groga al voltant de les sis de la tarda a la General 2 a partir de Canillo, a la General 3 a partir d’Arans i a la General 4 a partir d’Erts, fet que limita el pas als vehicles que portin equipaments. I la fase negra per accedir a Arcalís, que suposa la prohibició per transitar per aquesta zona de la General 3.

La fase groga al port d’Envalira va activar-se en un moment de trànsit intens en direcció al Pas de la Casa per la marxa de visitants alertats per l’anunci de França de tancament de la frontera a partir de les tres.

Les càmeres de Grandvalira van mostrar com nevava al Pas de la Casa des d’abans de les dotze del migdia, quan la temperatura va començar a situar-se en valors negatius. Les precipitacions de neu van iniciar-se a Soldeu, Canillo, el Tarter i Encamp des de primera hora de la tarda a les cotes altes, i van arribar una mica més tard a Ordino i a les zones més elevades de la Massana.