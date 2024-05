Govern exigeix a Catalunya que eviti el bloqueig total de l'accés a Andorra

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Govern considera "inacceptable" que Andorra sigui víctima de la problemàtica provocada per les reclamacions dels pagesos catalans "en les quals no té capacitat de resolució", segons exposa en un comunicat on afirma que "exigeix a les autoritats veïnes" que actuïn per impedir el tall de l'N-145 anunciat per Revolta Pagesa. L'executiu explica que ha demanat als veïns "que prenguin les mesures necessàries per evitar el bloqueig de trànsit total durant 24 hores" que es preveu a partir de les 10 del matí de dilluns i fins al dimarts a la mateixa hora.

El Govern remarca que està en contacte "permanent" per la via diplomàtica i a nivell tècnic des de que es va anunciar la mobilització que provocarà el tancament de la carretera d'entrada i sortida del Principat per la frontera amb Espanya. I afegeixen que continuaran les converses amb les autoritats veïnes i amb els promotors de la protesta avui i durant el cap de setmana per evitar el tall.

El comunicat assenyala que el Govern "ja ha acordat que es garanteixi els pas de vehicles d'urgències i emergències" si finalment es bloqueja la frontera del riu Runer i destaca que els alumnes de batxillerat que han de fer exàmens d'accés a la universitat a la Seu "en principi no es veurien afectats pel tall perquè estan programades el dimarts al migdia". I incideix que si fos necessari el ministeri d'Educació "facilitaria el pas dels estudiants, amb la coordinació dels equips policials dels dos territoris".

L'executiu aconsella a la població informar-se de les afectacions de trànsit a través de les xarxes de Mobilitat. I ressalta que el ministeri d'Afers Exteriors posa a disposició dels ciutadans el telèfon d'emergències consulars 324292 per a eventuals emergències.