Mobilitat oficialitza el bloqueig de la frontera dilluns i anuncia afectacions a tot el Pirineu

Mobilitat ha oficialitzat el tall de l'accés i la sortida del Principat dilluns des de les 10 hores per la protesta dels pagesos catalans amb l'anunci del tancament previst per Revolta Pagesa. El servei de trànsit explica a les xarxes socials que les autoritats veïnes han informat del bloqueig de la carretera N-145 per les manifestacions que es preveu que es mantinguin fins a les 10 hores aproximadament del dimarts i alerta que "tots els punts fronterers del Pirineu es veuran afectats".

Mobilitat indica que per evitar que el tancament de la frontera amb Espanya i el conjunt de mobilitzacions dels agricultors provoquin col·lapses a territori francès , "les autoritats restringiran el pas dels vehicles pesants a partir de Tarascon i Pamiers, a l'excepció dels que es dirigeixin en destinació a Andorra".