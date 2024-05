Avís als alumnes de batxillerat amb exàmens a la Seu pel tall dels pagesos

La directora de l'Escola andorrana de Batxillerat, Ester Vilarrubla, ha enviat un correu als pares dels alumnes del centre per alertar-los de les afectacions que poden tenir pels talls anunciats pels pagesos. Els estudiants andorrans que hagin de fer l'examen PAU a la Seu d'Urgell es poden trobar amb problemes per arribar a les proves pel bloqueig de l'entrada i sortida del país per la frontera del riu Runer que té previst fer Revolta Pagesa.

Vilarrubla aconsella a les famílies en un correu que estiguin pendents de les informacions sobre el tancament de la carretera "per tal de preveure el desplaçament a la Seu abans del bloqueig previst i assegurar-vos que puguin arribar a la convocatòria d'examen puntualment".