Pagesos i Generalitat topen pel permís per tallar l’N-145

Revolta Pagesa manté la convocatòria de protesta per dilluns vinent. El col·lectiu té previst tallar els accessos a Andorra per Espanya (a l’altura de la Seu) i França. La protesta alterarà directament la circulació de vehicles i un dels grups de població que es poden veure més afectats serà els dels alumnes residents a Andorra que hagin de baixar a la Seu a examinar-se de la selectivitat, que començarà dimarts. El bloqueig dels pagesos està previst que duri 24 hores (de les deu del matí de dilluns a les deu del matí de dimarts) i les proves d’accés a la universitat començaran dimarts a les nou. El tall, doncs, coincidirà amb l’inici dels exàmens.

“Si el tall es produeix, intentarem que hi hagi espais on es deixi fluir els vehicles”

Anna Vives,Delegada de la Generalitat



Ahir, Adrià Xic, representant de Revolta Pagesa a l’Alt Urgell, va confirmar que el col·lectiu ha rebut l’autorització del departament d’Interior de la Generalitat per poder reunir-se i protestar: “Sense el permís no ho faríem. Acabaríem a la garjola.” Xic va explicar que compten amb la complicitat dels pagesos d’altres territoris: francesos, aragonesos, bascos... La intenció és tallar també tots els accessos entre Espanya i França. Això inclou els passos de la Jonquera, Coll d’Ares, Puigcerdà, Bossòst, Sallent de Gállego, Canfranc i Biriatu. Segons Xic, es tracta d’una “protesta conjunta coordinada”: “Pujarà gent de les Terres de l’Ebre, de tot el territori.” Revolta Pagesa admet que es veurà afectada “tota la població”, però preveuen entrades i sortides excepcionals a través de la frontera per a casos majors, com ara les emergències mèdiques.

“Sense el permís no ho faríem. Acabaríem a la garjola”

Adrià Xic, Representant de Revolta Pagesa



Els pagesos tallaran les carreteres per evidenciar la situació de greuge que pateixen respecte d’altres països de fora de la Comunitat Europea: “Nosaltres hem de complir exigències importants quan produïm aliments. Exigències que tenen a veure amb controls fitosanitaris o de benestar animal. Ara bé, quan arriben aliments de països de fora de la Comunitat Europea, veiem com aquests no compleixen la normativa.” Revolta Pagesa també es queixa dels pocs beneficis que obtenen de la venda de productes en comparació amb el que s’enduen els intermediaris: “Ells són els que guanyen.” Els afecta, especialment, l’encariment de l’energia.

L’autorització que han rebut els pagesos per part de la Generalitat per poder protestar dilluns xoca amb la versió de la delegació del govern català a Andorra, que ahir no tenia constància de “l’aprovació formal” del tall fronterer, segons va indicar Anna Vives, representant de l’executiu al Principat. “No ens consta que els talls hagin estat aprovats”, va assegurar Vives, que va confirmar que “s’està treballant molt intensament” per “minimitzar” les possibles incidències. “Si finalment el tall s’acaba produint, intentarem que, com a mínim, hi hagi espais on es deixin fluir els vehicles”.

Des de la delegació es manté un “contacte fluid” amb tots els actors implicats, és a dir, amb el Govern, el departament d’Interior de la Generalitat, l’ambaixada espanyola i Revolta Pagesa. Vives va reconèixer que el bloqueig els amoïna. “Hi ha moltes persones que baixen cada dia d’Andorra a Catalunya i n’hi ha que pugen diàriament a Andorra a treballar. Pel que fa a les emergències mèdiques, ja es preveu que puguin passar els vehicles prioritaris. Ens preocupa absolutament tota la mobilitat”, va afegir la delegada. Un altre punt que neguiteja són les proves de selectivitat, que començaran dimarts: “Ens té amoïnats perquè hi ha un volum important d’estudiants andorrans que baixen a la Seu a fer els exàmens.” Vives diu que la delegació va conèixer la convocatòria del tall “al mateix moment que l’ha conegut tothom, tot i que feia uns dies que se’n sentia a parlar. Tots estem treballant per minimitzar l’afectació”. La protesta, per cert, no compta amb el suport d’Unió de Pagesos, que “se n’ha desmarcat”, segons Vives.

Pel que fa al Govern, l’executiu admet preocupació per les afectacions que tindran els talls i manté contactes diplomàtics per rebaixar l’impacte de la protesta o, fins i tot, aconseguir que quedi desconvocada.