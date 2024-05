Cap avistament ni indicis de presència d'un os des del 7 de maig

"Andorra va ser país d'ossos i osses". És el missatge que transmeten avui els banders en un recorregut per la geografia del Principat amb referència a cada lloc de la toponímia on ha quedat constància del pas d'aquests animals, segons recull un vídeo publicat a les xarxes socials.

Els banders expliquen que des de que es va veure el pas d'un os per Andorra el 7 de maig "no hem tornat a tenir nous avistaments ni cap indici de la seva presència a les nostres muntanyes". L'animal va baixar fins a un prat de la Cortinada a primera hora del matí i va ser gravat per un veí des de la carretera.

Els banders aprofiten per recordar que a totes les parròquies hi ha llocs que esmenten aquests animals. La Cova de l'Ossa de Sant Julià, vall, riu o pic de l'Os, la font de l'Ossa a Enclar o la Canal de l'Ossa a Pal, a Arinsal i a Gargantillar. La Canya de l'Ossa a Ansalonga, els Forats de l'Ossa a l'Hortell, el Clot de l'Os a Incles i els Clots de l'Os a Soldeu completen la toponímia referida a aquests animals segons indica la publicació dels cos de banders.