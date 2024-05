Un os baixa fins a la Cortinada

Un os ha sorprès aquest matí els veïns de la Cortinada quan s’ha acostat fins a les cases de la localitat. L’animal ha baixat de la muntanya fins uns límits poc habituals a la recerca de prats d’herba més verds que és la base de la seva alimentació, segons ha explicat el cap de banders, Ferran Teixidó. Els ossos de la zona estan sota el seguiment dels banders des de fa dies a les parts més altes de les muntanyes on aquest ha tornat d’immediat quan ha estat vist.

Els responsables del cos han avisat a tots els ramaders de la zona i han confirmat que no hi ha hagut cap atac a la camada per part de l’únic os que s’ha acostat a la Cortinada. En aquests moments i en contacte amb els homòlegs del països veïns s’està procedint a la identificació de l’animal per assegurar-se que es tracta d’un dels ossos que es tenen controlats o és un animal que es movia fins ara per altres zones del Pirineu. Les verificacions es fan a través del pels i dels excrements de l'os.

Els banders han destacat que l'animal no ha provocat "incidents" i que continuen monitorant-ne el pas per poder recollir-ne les mostres i identificar-lo. El cos recorda que "l'os acostuma a passar per hàbitats poc transitats per les persones, i que normalment no fa estada al país" i demana que en cas de albirar-lo es truqui al 148 i seguir les recomanacions establertes que es poden consultar al web de Medi Ambient. I han compartit a les xarxes un vídeo de l'os amb unes imatges que es van captar ahir.

El ministre de Medi Ambient, Guillem Casal, ha fet pública una felicitacio als banders per "l'excel·lent feina" que fan amb el seguiment diari del pas de l'os pel Principat.