Detectada sis vegades la presència d'ossos aquest any

Els banders han detectat sis incursions d'ossos aquest 2024, entre les quals es troben les dels dels darrers dies, tal com ha detallat el ministre de Medi Ambient, Guillem Casal avui en la roda de premsa posterior al consell de Ministres.

La primera d'aquestes incursions es va detectar al mes de febrer, a la zona de Tor, en la qual es va verificar que l'os no va entrar a Andorra, però, així i tot, es van poder registrar mostres de fem. A finals de març es va detectar l'entrada d'un os a Seturia, i en aquesta ocasió no va ser possible registrar cap mostra. Les incursions continuen a l'abril quan s'observa la presència de dos ossos a Port de Cabús, concretament un os adult acompanyat d'un més jove, dels quals van poder recollir mostres de pèl i finalitzen en les observacions que s'han donat a conèixer aquests dies.

Així, segons Casal, el dilluns 6 de maig, el cos de banders va detectar un rastre a la zona del Comapedrosa i va procedir a recollir una mostra de pèl, i el mateix dilluns a darrera hora el van poder observar i recollir les imatges que es van difondre a través de X. El seguiment va continuar ahir per part del cos de banders que es va desplaçar a la zona dels fets, el Serrat, amb l'objectiu de trobar-lo, quan van rebre l'avís d'un veí que el va poder enregistrar a la Cortinada. En aquesta ocasió també van poder recollir una mostra de pèl i verificar els diferents rastres que havia deixat l'animal.

Casal ha detallat que no s'ha tornat a veure cap os ni ahir a la tarda, ni avui, i que ara estan a l'espera dels resultats de les analítiques per corroborar que l'os observat dilluns i dimarts sigui el mateix, i també descartar que es traci del Tuc. En aquest sentit, Casal ha afirmat que a primera vista l'exemplar observat els darrers dies "sembla més jove que el Tuc".

El ministre de Medi Ambient, també ha volgut infondre "un missatge de tranquil·litat" als ciutadans. "Són animals que poden mostrar curiositat, però intenten eludir la presència humana", ha afirmat. Així i tot, Casal ha recordat que el risc a la muntanya sempre hi és, amb presència d'ossos o no, i que cal anar previngut. En aquest sentit, el ministre ha recordat que el ministeri ha posat a disposició de la ciutadania com s'ha d'actuar en el cas de trobar-se amb aquest mamífer.