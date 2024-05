Batllia admet analitzar el cànnabis comissat al jove empresonat des de setembre

Batllia ha acceptat sotmetre a anàlisi la mostra comissada al jove acusat de tràfic de drogues, el qual roman en presó preventiva des del passat setembre, segons ha afirmat l'advocat Joan Julià, qui porta el cas. L'acceptació per part del batlle instructor d'analitzar la mostra es dona després de la constant negativa i la posterior insistència de la defensa i qui ha fet la petició fins en dues ocasions amb l'objectiu de demostrar que la substància comissada es tracta de CBD, tal com va defensar el jove en el moment de la detenció, o marihuana, com va assegurar la policia.

La primera petició es va demanar formalment a Batllia des del "primer minut d'acusació". Una demanda que va ser resolta "com a no favorable després de sis mesos de presentar-la", ha apuntat Julià. La segona es va presentar fa un mes i de la qual s'ha rebut resposta aquest passat dimecres. "Ells han seleccionat un laboratori i procediran a analitzar la mostra", ha manifestat l'advocat defensor.

La importància de procedir a realitzar aquest estudi toxicològic de la mostra rau en el fet que amb els resultats es podrà determinar quin percentatge de THC (Tetrahidrocannabinol), el component que fa que el cànnabis sigui psicoactiu, per tant, la converteix en estupefaent. El CBD es considera actualment una "substància innòcua" perquè conté menys del 0,2% de THC. Fet que, segons la mateixa font, permet comercialitzar productes amb aquest component amb una composició de menys del 0,2% en THC, el component psicoactiu que fa que el cànnabis sigui un estupefaent- o marihuana.

D'altra banda, l'advocat del jove ha afirmat que aquesta setmana ha presentat un recurs d'empara al Tribunal Constitucional per una possible vulneració dels drets fonamentals del detingut. La defensa espera resposta de l'actuació perquè considera que el jove ha "patit una vulneració dels drets en ser empresonat per considerar la mostra que el jove portava com a estupefaent", ha declarat Julià.