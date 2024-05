Denuncien que un jove està a la presó per tenir cànnabis terapèutic

Un noi de 30 anys es troba a la presó des de fa set mesos per portar 565 grams de flor de CBD, la part no psicoactiva de la marihuana, segons va apuntar la família de l’acusat. Pel que sembla, el noi hauria fet una compra de cànnabis medicinal a una web legal espanyola com a part d’un tractament contra l’epilèpsia, però quan va arribar a la duana la policia el va aturar i va trobar el paquet al seu vehicle. Segons la versió policial, el duia amagat a la roda de recanvi, segons l’advocat del jove i la seva mare, el noi va declarar el material que portava al cotxe en considerar que no portava res il·legal.

De totes maneres, la policia va procedir a testejar el contingut del paquet, que va donar positiu en THC, la part psicotròpica de la marihuana. Aquest va ser el motiu pel qual es va arrestar al noi, però el que no s’ha pogut comprovar set mesos més tard és el tant per cent de THC que tenia el producte. La llei estableix que els productes de CBD han de tindre menys del 0,2% d’aquesta substància per ser legals i, segons apunta una botiga especialitzada del país, “si el producte es va comprar a Espanya en una botiga legal i especialitzada, és impossible que superi aquesta quantitat”. El problema que denuncien l’advocat i la mare del detingut és que el batlle instructor del cas s’estaria negant a analitzar les flors de CBD per esbrinar si realment es tracta d’una substància psicotròpica o d’una d’ús legal i terapèutic, ja que el Principat no tindria la tecnologia per fer-ho, segons apunten les dues parts. Ara, el noi s’enfronta a una pena “d’entre tres i sis anys de presó” per un delicte major de tràfic de drogues, que és el crim que s’imputa a aquelles persones que són enxampades amb més de 500 grams d’alguna droga.

La mare del detingut va portar el cas al raonador del ciutadà per agilitzar la comprovació de la mostra. Tal com va apuntar en declaracions al Diari, la dona va adquirir una prova ràpida a França que permet demostrar si una substància és psicotròpica o no, i va explicar que l’entregarà al raonador del ciutadà perquè faci d’intermediari amb la justícia i s’accepti al cas.

La dona també va denunciar que a Andorra va poder comprar productes amb un grau de THC més elevat que el que tindrien les flors per les quals van detenir el seu fill. En els seus intents per demostrar la innocència del detingut, la dona va explicar que va visitar diverses botigues de CBD del país on li van vendre productes amb nivells de THC que es podrien considerar psicotròpics i que fins i tot va poder adquirir les mateixes flors per les quals es va privar de llibertat el seu fill. Proves que va portar a la Batllia, però que no li van acceptar, va lamentar la dona.

JUSTÍCIA A DUES VELOCITATS

Des d’Andorra Endavant van lamentar que la justícia andorrana treballa “amb dues velocitats”. La líder del partit, Carine Montaner, va fer referència al cas del director de la CEA, que va ser enxampat amb cocaïna, jutjat per la via ràpida i “en un mes ja estava apareixent en actes públics”, mentre que el jove detingut porta set mesos tancat.

Des d’Andorra Endavant van apuntar que “no entenem com el Govern no hagi regulat amb urgència el tema del CBD en l’àmbit general i particularment del cànnabis terapèutic”. Montaner va recordar en el comunicat que “al país hi ha sis botigues que comercialitzen CBD, un aspecte que entra en contradicció amb els set mesos de presó del jove” i que, al mateix temps, l’absència d’un marc legal impedeix que es desenvolupi el negoci del cànnabis, “tot i que hi ha sectors interessats”. L’escrit va acabar dient que “hi ha disset països de la Unió Europea, entre ells França i Portugal, on es cultiva el cànem amb finalitats medicinals”.