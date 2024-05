El comerç cannàbic vol la legalització total de la marihuana

L’ús del cànnabis medicinal és un debat que ha renascut arran de l’empresonament d’un noi de 30 anys que presumptament va intentar travessar la frontera amb més de 500 grams de flor de CBD, la part no psicoactiva de la marihuana. Algunes botigues del país han aprofitat que la regulació del CBD ha arribat a les esferes polítiques per demanar que es vagi “un pas més enllà” i es legalitzi la planta del cànnabis sencera.

Des d’Era Verda, una de les sis botigues especialitzades en productes de CBD d’Andorra, van explicar que és important “trencar el tabú del cannabidiol”, ja que és una planta amb més de 600 molècules que poden ser beneficioses i que es porten utilitzant “segles o fins i tot mil·lennis” per a finalitats terapèutiques. El gerent de la botiga va argumentar que tot i que estigui prohibit, el cànnabis és una planta que la gent consumeix i que caldria que “la gent que fuma pugui fer-ho amb tranquil·litat i mesura”. Per aquest motiu, des d’Era Verda van demanar “valentia” als consellers generals perquè “siguem pioners als Pirineus” i es legalitzi el consum de cànnabis, tal com ja s’ha fet a molts altres països. Tanmateix, el gerent va reiterar que en cap cas “és qüestió d’incitar ningú a fumar”, sinó que la legalització, almenys del CBD, seria quelcom positiu per a tothom, tant per als comerços com per als compradors, ja que “la major part del consum i de les vendes ve de la tija i la flor”, les dues parts que no es poden distribuir al país actualment.

Una altra botiga del país que s’especialitza en cigarrets electrònics de CBD, Snow Clouds, també va demanar que es legalitzés la planta per motius similars als del gerent d’Era Verda. A més, van afegir l’argument del mercat negre, que amb la legalització del cànnabis es veuria molt reduït i aportaria molta més seguretat als consumidors i venedors del sector, ja que actualment s’estarien efectuant compravendes de productes que no estan legislats al país, però que sí que són legals a països veïns.

Actualment, al país està regulada la venda tots els productes de CBD, menys la tija i la flor, que no estan regulats, però fins i tot dins del sector hi ha discrepàncies entre la venda d’altres parts de la planta, com ara la resina, ja que una botiga a la qual va consultar aquest rotatiu va assegurar que es podia vendre amb normalitat, però des d’Era Verda van apuntar que aquest producte no està regulat al Principat, però que hi ha “molts buits legals”.

PRODUCTES COSMÈTICS

Fins ara, i a falta que les forces polítiques acabin de tancar les seves posicions per regular el CBD, el que es ven legalment són productes cosmètics derivats de la planta, com poden ser olis, cremes o lubricants, va explicar el gerent de l’Era Verda. Aquests productes arriben al país com a elements cosmètics, però, segons va explicar l’expert, “a alguns països estan implementats com a complement alimentari” i, de fet, consumir aquests productes “és més sa que fumar-los”, segons va matisar. Un altre producte que es ven i que és legal són els cigarrets electrònics que distribueix Snow Clouds.