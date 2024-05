La regulació del cànnabis medicinal arriba al Consell

detail.info.publicated Àlex Ripoll Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La situació del jove en presó preventiva que fa set mesos que està tancat per suposadament intentar passar la frontera amb 500 grams de CBD, la part no psicoactiva de la marihuana, ha impulsat els diferents partits polítics a actuar per promoure una nova legislació per regular el producte.