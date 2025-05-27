Karate
Paula González guanya el primer or per Andorra
La xipriota Irene Kontou ha estat desqualificada
Paula González ha aconseguit el primer or per a la delegació andorrana en aquests Jocs dels Petits Estats, en un desenllaç marcat per la polèmica. La karateka xipriota Irene Kontou, que havia dominat bona part del combat amb un marcador d’1-0, ha estat desqualificada en l’última acció, fet que ha situat González al capdamunt del podi. Kontou ha celebrat abans de temps la victòria, i ha sortit del tatami, fet que li ha costa la cinquena advertència i la desqualificació. L’entrenador de Xipre ha expressat el seu descontentament amb la decisió de la taula, que ha generat moments d’incertesa i indignació dins la delegació xipriota.
La modalitat ha comptat directament amb una final, ja que dues de les quatre competidores d'aquesta categoria han fallat a última hora. Aquest fet ha provocat que tota la preparació dels tres anys per González, hagi hagut de disputar-se en un sol combat.
JOCS PETITS ESTATS ANDORRA 2025
Maria Ubiergo, primera medalla per Andorra
Ivan Álvarez
JOCS PETITS ESTATS ANDORRA 2025
Lola Vega s'acomiada de les opcions de medalla
Jorge Enríquez Sánchez
JOCS PETITS ESTATS ANDORRA 2025
Una obertura per recordar
Marc Basco