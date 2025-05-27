KARATE

Maria Ubiergo, primera medalla per Andorra

La jove karateca es penja el bronze en kata tot i perdre les semifinals davant Jessica Vella de Malta

Maria Ubiergo, a l'esquerra amb Silvio Moreira, es penja la primera medalla andorrana als Jocs.

La primera medalla per a la delegació andorrana als Jocs dels Petits Estats ja és al sac. La jove María Ubiergo s'ha penjat el bronze en karate, en kata femenina, després d'una gran actuació i tot i perdre en les semifinals davant la maltesa Jessica Vella. Al bronze d'Ubiergo es pot afegir el primer or dels Jocs per a Andorra, ja que Paula González disputarà la final de kumite -50kg davant la xipriota Irene Kontou.

