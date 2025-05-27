Karate

Lola Vega s'acomiada de les opcions de medalla

La karateka andorrana ha perdut en l'últim combat sense possibilitats d'aconseguir el bronze

Lola Vega plorant en finalitzar el combat.

Lola Vega plorant en finalitzar el combat.

Jorge Enríquez Sánchez
La cara de Lola Vega, en perdre l’últim combat del matí, era un fidel reflex del que havia sentit: no ha pogut ser. Després de guanyar el tercer combat, que encara li deixava opcions de medalla, ha caigut contra la karateka xipriota Maria Kyprianou per 2 a 3. Aquesta derrota l’ha situat per darrere de la representant de Xipre, que ha acabat la fase regular en tercera posició i ha relegat Vega a la quarta. Així, Andorra es queda sense opcions de medalla en la categoria femenina de -55 kg. Paula González disputa el combat per l'or en la categoria de -50 kg, contra la xipriota Irene Kontou.

