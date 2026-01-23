CONSELL GENERAL
Uns 340 pisos tornen al mercat de lloguer
Marsol defensa que la Llei òmnibus és “la del dret a l’habitatge” i el full de ruta del Govern
El Consell General ha aprovat el projecte de llei de continuïtat i consolidació de les mesures per al creixement sostenible, coneguda com a Llei òmnibus 2, en un debat marcat per la crisi de l’habitatge i les mesures impulsades pel Govern per incrementar l’oferta de pisos de lloguer al mercat.
La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, va defensar les actuacions del Govern en matèria d’habitatge, com ara la restricció de l’adquisició d’habitatges per part d’inversors estrangers, la prohibició de desenvolupar promocions immobiliàries orientades únicament a la venda i el bloqueig de noves autoritzacions d’habitatges d’ús turístic. En aquest sentit, va subratllar que aquesta darrera mesura ha permès que uns 340 pisos hagin tornat al mercat de lloguer residencial en menys d’un any, mentre que l’obligatorietat de posar al mercat els habitatges buits i desatesos ha portat el Govern a contactar amb més de 800 propietaris perquè incorporin els seus pisos al circuit de lloguer. Marsol va defensar que aquestes mesures formen part del “full de ruta” del Govern en matèria d’habitatge, juntament amb la limitació de la inversió estrangera, el control de les autoritzacions de residència i l’ampliació del parc públic, que ha de permetre arribar als 500 pisos de lloguer assequible. Segons la ministra, “les bases pel creixement sostenible ja estan assentades” i l’executiu es manté atent als indicadors per fer els ajustos necessaris.
NACIONAL
Àlex Ripoll
El Partit Socialdemòcrata va reconèixer algunes de les mesures, però va insistir que “són insuficients” per afrontar el que considera una “emergència nacional”. Pere Baró va reclamar una llei específica d’habitatge que reguli el mercat de manera més directa i castigui els grans tenidors que especulen amb l’habitatge. El president del PS va alertar de la por social davant la futura descongelació dels lloguers i va reclamar al Govern més informació sobre com es durà a terme la desregulació. En aquesta línia, la ministra Marsol va assegurar que fa temps que estudia com es procedirà a la descongelació del mercat i va anunciar que podria presentar un avançament de la llei al març. Des de Demòcrates, la consellera Martisella va defensar la gestió actual en assegurar que “la legislació vigent ja desenvolupa unes normatives que actuen com a marc regulador de l’habitatge”, i va acusar Baró de “voler castigar els grans tenidors dient que són els dolents”.
Concòrdia, per la seva banda, va defensar la necessitat d’anar més enllà en la regulació del mercat domèstic i de limitar amb més contundència la inversió estrangera en immobles, argumentant que les famílies del país no haurien de competir amb inversors amb un alt poder adquisitiu. “Pensem que no s’hauria de permetre invertir en habitatge en un moment en què hi ha tensió de mercat”, va asseverar el líder del grup, Cerni Escalé. Tot i el benentès en la comissió legislativa, que va acceptar esmenes dels diversos grups parlamentaris, des de Demòcrates i Govern van lamentar que tant el PS com Concòrdia es mostressin en contra d’una llei “equilibrada”. Per la seva banda, l’oposició va criticar la insuficiència d’una llei que es modifica menys d’un any després de ser aprovada. En tot cas, la gran majoria dels grups parlamentaris van expressar la intenció de cooperar per afrontar la pròxima data assenyalada: la descongelació del mercat de lloguer.
