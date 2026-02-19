Esquí
La FAE fa un balanç positiu de l'alpí als Jocs Olímpics i destaca l'experiència obtinguda en fons
Verdú signa un top-10 en gegant mentre les lesions marquen la participació femenina; en fons, Del Rio debuta amb bones sensacions i Esteve prioritza la recuperació
La Federació Andorrana d’Esquí (FAE) posa punt final als Jocs Olímpics de Milano-Cortina 2026 amb un "balanç global positiu" en la disciplina d’esquí alpí i una experiència valuosa en esquí de fons, marcada per les dificultats físiques. El director de l’equip alpí, Roger Vidosa, ha destacat que, malgrat alguns contratemps, els resultats obtinguts permeten fer una lectura optimista de la cita olímpica. En ordre cronològic, Jordina Caminal va ser 24a en el descens, Joan Verdú va assolir una meritòria 10a posició en el gegant i Xavier Cornella va acabar 21è en l’eslàlom.
La competició, però, també va estar condicionada per les lesions. Cande Moreno es va lesionar al descens i serà operada del lligament encreuat el pròxim 12 de març, mentre que Carla Mijares no va poder mostrar la seva millor versió a causa d’una lesió muscular persistent.
Caminal tampoc va poder completar el supergegant i l’equip femení es va quedar sense disputar el Team Combined. Tot i això, Vidosa ha remarcat el caràcter competitiu de l’equip i ha expressat confiança en el nou cicle olímpic, amb l’objectiu d’apropar-se a les posicions de podi d’aquí a quatre anys.
Pel que fa a l’esquí de fons, el director Xabier del Val ha qualificat els Jocs de “difícils”. Finalment, només Gina del Rio va competir, després que Irineu Esteve abandonés la vila olímpica per no trobar-se en condicions físiques òptimes. Del Rio, en el seu debut olímpic, va ser 47a en l’esprint clàssic, 44a en l’skiathlon i 35a en els 10 km lliures.
Del Val ha subratllat que l’objectiu principal era sumar experiència i ha valorat especialment l’última cursa, on la jove fondista va demostrar capacitat de lluita malgrat haver patit un constipat els dies previs. La FAE tanca així la cita olímpica amb la mirada posada en el futur i en la consolidació d’un equip amb projecció.