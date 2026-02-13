JOCS OLÍMPICS D'HIVERN
Cara (agredolça) i creu
Gina del Rio, tot i fer el millor resultat femení nacional olímpic en esquí de fons, tanca la cita italiana sense acabar satisfeta
Gina del Rio i Jordina Caminal van tancar la seva primera participació en uns Jocs Olímpics d’hivern amb una de calenta i una de freda. Almenys sobre el paper. I és que Del Rio va aconseguir el millor resultat femení de la història d’Andorra, amb una 35a posició als 10 quilòmetres individuals en estil patinador a l’estadi de Tesero, però no va mostrar-se del tot satisfeta en aquesta estrena olímpica malgrat la millora de sensacions respecte a les curses anteriors, i és que va finalitzar lluny de les millors, sobretot veient del que ha estat capaç aquesta temporada (ha entrat al Top 30 a les tres curses de la Copa del Món de 10 quilòmetres aquest curs, i fins i tot va ser 12a a Davos), i amb una sensació amarga en aquest debut. Per la seva banda, Jordina Caminal no va poder completar el supergegant a Cortina d’Ampezzo en una cursa marcada per la forta exigència de la pista. I és que 17 de les 43 competidores no van acabar, el percentatge més gran en un supergegant de la història dels Jocs, amb un 39,5%.
“Com que no estic al cent per cent físicament tot és dur de gestionar”
ESPORTS
Gina del Rio i Jordina Caminal clouen la participació olímpica
Marc Basco
Del Rio, de menys a més
Després de ser 44a i 47a a les dues primeres curses, Gina del Rio va poder fer ahir un pas endavant malgrat no trobar-se en les millors condicions. La fondista arrencava amb el dorsal 21 de 111 competidores, i va completar els 10 quilòmetres amb un registre de 25’25”9 que va deixar-la a 2’36”7 de la vencedora, la sueca Frida Karlsson. La duresa de la neu respecte a les primeres cites va afavorir la fondista, que va mantenir-se al voltant de la 34a i 35a posició al llarg de tota la cursa i que va acabar a 15 segons del Top 30.
“Estic més satisfeta que amb les altres curses, però no supercontenta amb els Jocs”
ESPORTS
Jordina Caminal no acaba el supergegant a Cortina
Redacció
Un cop acabada la cursa i en calent, va assegurar en relacions a RTVA que tot i estar “més contenta que altres dies, tampoc sé si és on vull estar”, a més d’agregar que “crec que tinc molt per aprendre i moltes coses per millorar”. Posteriorment, la fondista va afirmar que “les sensacions han estat millor que les dues curses anteriors, m’he notat més còmoda amb els esquís, tot i que ha estat una cursa molt dura perquè he donat tot el que tenia”, i va afegir que “com que no estic al cent per cent físicament tot és dur de gestionar”. Per últim, va cloure que “estic més satisfeta que amb les altres dues curses, però no estic supercontenta amb els Jocs Olímpics, però sí que aquesta darrera cursa em deixa un millor sabor de boca”.
“És una llàstima perquè les meves expectatives amb mi mateixa eren més altes”
Caminal, fora de combat
Tampoc li van anar gaire bé les coses a Jordina Caminal, que no va poder completar el supergegant olímpic que va coronar la local Federica Brignone. Malgrat la duresa de la pista, i arrencant amb el dorsal 32, la velocista de la FAE va tenir un bon inici, perdent 0”60 al primer parcial i situant-se en el 20è lloc provisional. Poc després, però, va començar a patir després de la recepció d’un salt i no va poder entrar en condicions a una porta, quedant fora de la cursa.
“Em quedo amb l’experiència i amb el resultat de descens. Toca continuar creixent”
Un cop finalitzat el supergegant, l’esquiadora va destacar que “al principi m’he desenvolupat bé i el primer parcial l’esquio bé, amb bones sensacions i atacant, i després en una porta en què dubto una mica em deixa fora”, i va cloure que “és una llàstima perquè les meves expectatives amb mi mateixa eren més altes, però em quedo amb l’experiència i amb el resultat del descens. Toca continuar creixent i ja pensant en la següent”.
ESPORTS
Lluny del Top 30
Marc Basco
La delegació nacional no tindrà avui competició i la següent prova serà demà mateix amb el gegant que disputarà Joan Verdú. Per a la setmana vinent quedaran els eslàloms, amb Xavier Cornella i Carla Mijares.