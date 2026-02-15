JOCS OLÍMPICS D'HIVERN
Animal Joan Verdú
L’esquiador es queda a 0”06 del diploma amb una desena posició en gegant a Bormio
Joan Verdú és un animal. I els animals, quan estan ferits, són capaços de fer coses increïbles. Com guanyar una mànega, en aquest cas la segona, en el gegant de tots uns Jocs Olímpics. Perquè la temporada de l’esquiador a la Copa del Món fins ara estava per sota de les expectatives, i per això té encara més mèrit la desena posició aconseguida ahir a Bormio, que va deixar-lo a tocar del diploma olímpic, i que va significar el segon millor resultat del país en uns Jocs Olímpics d’hivern, només al darrere del novè lloc aconseguit per ell mateix fa quatre anys a Pequín. I tot això, després d’una remuntada espectacular, perquè després de ser 19è a la primera de les mànegues ahir amb algun petit error al tram inicial, l’esquiador va sortir a totes a la segona baixada, amb un esquí agressiu, mostrant tot el seu nivell fins a situar-se el primer de manera provisional. Poc després es va anar veient superat per altres competidors malgrat recuperar nou posicions en la segona baixada, però el que no va poder superar ningú va ser el seu espectacular registre a la segona mànega que quedarà per sempre a la memòria de l’esport del país. Al final, el 2’27”29 sumant les dues baixades va deixar Joan Verdú a només 0”01 del novè lloc, que hauria igualat el resultat de Pequín, i a tot just 0”06 del darrer diploma olímpic, que va ser ahir per a l’austríac Stefan Brennsteiner. La cursa va estar dominada per un espectacular Lucas Pinheiro Braathen, que va imposar-se amb un temps de 2’25”00 (2”29 menys que Verdú) i que va aconseguir una històrica primera medalla olímpica per a Brasil [nascut a Noruega, va passar a competir pel país sud-americà, d’on és la seva mare per desavinences amb la federació nòrdica], mentre que el podi van completar-lo els suïssos Marco Odermatt i Loic Meillard.
“M’he tirat amb tot, el cor i amb totes les ganes de representar el país al màxim”
ESPORTS
Poc a perdre i molt a guanyar per a Verdú
Marc Basco
Un cop acabada la cursa, Verdú, emocionat, va afirmar que “no em volia quedar amb cap mena de dubte, ni penedir-me de no donar-ho tot. M’he tirat amb tot, amb el cor i amb totes les ganes de representar el país al màxim, i guanyo la segona mànega”, a més d’agregar que “molt orgullós de tot el treball fet per arribar fins aquí, perquè no ha sigut gens fàcil en un any amb molts dubtes, amb alts i baixos, amb molts canvis, amb un procés d’adaptació molt complicat que em feia arribar aquí amb molts dubtes, però orgullós de com ho hem gestionat, tot l’equip i jo”. A més, va destacar que “em fa sentir molt orgullós ser capaç de treure aquesta segona mànega i representar el meu país d’aquesta manera és molt especial”, i va cloure que “guanyar una segona mànega dels Jocs Olímpics no es diu cada dia i llàstima que la primera no ha quadrat bé, però estic molt satisfet de tot l’esforç que hem patit, i dubtes i complicacions per arribar fins aquí”. De la seva banda, el director d’esquí alpí de la FAE, Roger Vidosa, va manifestar que “ha tret un carrerón, ha estat desè, al final les centèsimes van cares i avui ha donat la seva millor versió i estem molt satisfets, la veritat”.
“Molt orgullós de tot el treball fet per arribar fins aquí perquè no ha sigut gens fàcil”
“Ha tret un carrerón [...] ha donat la seva millor versió i estem molt satisfets, la veritat”