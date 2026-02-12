JOCS OLÍMPICS D'HIVERN
Jordina Caminal no acaba el supergegant a Cortina
L'esquiadora ha quedat fora de combat al segon parcial i tanca la seva participació a la cita olímpica
Jordina Caminal no ha acabat el supergegant dels Jocs Olímpics d'hivern que s'està celebrant a Milà i Cortina d'Ampezzo. L'esquiadora arrencava amb el dorsal 32 de 43 participants, i després de passar pel primer parcial 20a a 0"61 del millor registre, ha marxat massa llarga a una de les portes i ha quedat fora de competició abans del segon punt cronometrat.
Amb aquest DNF, Jordina Caminal tanca els seus primers Jocs Olímpics, amb la 24a posició aconseguida diumenge passat al descens (la millor d'una esquiadora del país en aquesta disciplina) i amb aquesta cursa no finalitzada en supergegant.