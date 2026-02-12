JOCS OLÍMIPICS D'HIVERN
Gina del Rio i Jordina Caminal clouen la participació olímpica
La fondista afronta els 10 quilòmetres individuals en patinador i la velocista el supergegant
Gina del Rio i Jordina Caminal tanquen avui la seva primera participació en uns Jocs Olímpics d’hivern amb la disputa dels 10 quilòmetres individuals en estil patinador en esquí de fons, i en el supergegant en esquí alpí, respectivament.
“Tinc ganes de córrer i poder tornar uns dies a casa per analitzar-ho i descansar”
La primera a entrar en acció serà precisament Caminal, que afrontarà la segona i darrera cursa a Cortina d’Ampezzo amb el supergegant a partir de les 11.30 hores. Després d’acabar la 24a a la cursa de descens, la velocista arrencarà amb el dorsal 32 de 44 participants en una modalitat en què enguany no ha pogut fer tanta preparació com en el descens. L’esquiadora va fer entrenaments de gegant durant les últimes setmanes i sobre la cursa va afirmar que “crec que han sigut dies positius, perquè tant tècnicament com mentalment m’han ajudat a agafar confiança i sentir-me més preparada”, i va agregar que “ho afronto amb ganes, motivada i sobretot amb ganes de fer-ho bé”. Sobre els objectius, va destacar que “les expectatives les poso més a les actituts i a l’esquí que al resultat”, i va cloure que “espero donar el millor de mi, treure el meu esquí sobretot a nivell d’actitud, atacar i prendre riscos”.
Lluny del Top 30
“Les expectatives les poso més a les actituds i a l’esquí que als resultats”
A partir de les 13.00 hores arrencaran els 10 quilòmetres individuals estil patinador en esquí de fons, amb Gina del Rio sortint amb el dorsal 21 a les 13.10 hores. Malgrat que sobre el paper aquesta prova li va bé per les seves característiques, la fondista va admetre que “em trobo bé però una mica cansada i tinc ganes de córrer i poder tornar uns dies a casa per analitzar-ho i descansar”, i va afegir que “no estic al cent per cent, tinc una mica de mocs, tos, però em trobo bé, no em fa mal res i sortiré a pencar a l’última cursa, tot i que el més fàcil seria no sortir, però sortiré i faré el que pugui”.
