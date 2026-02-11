OLIMPISME
Lluny del Top 30
Gina del Rio acaba 47a a la qualificació de l’esprint dels Jocs i no accedeix a les finals
Els Jocs Olímpics d’hivern de Milà-Cortina d’Ampezzo no estan destacant per la quantitat d’alegries per a la delegació andorrana i l’esprint femení d’ahir en esquí de fons no va poder trencar aquesta excepció. Tot i ser una de les modalitats predilectes de Gina del Rio (ha estat campiona del món júnior i subcampiona sub 23), ahir no va tenir el dia i va quedar força lluny de les millors en acabar en 47è lloc a la qualificació, sense opcions d’entrar entre les 30 millors i accedir a les eliminatòries. És cert que aquest esprint era en modalitat clàssica i no en estil patinador, com és habitual a la Copa del Món. De fet, l’esquiadora no ha accedit mai al Top 30 en un esprint clàssic al circuit mundial, però la realitat és que més enllà d’aquesta circumstància, no va estar al seu nivell, tal com va admetre un cop acabada la cursa. Del Rio va ser 47a a la qualy, a més de 20 segons de la més ràpida, la sueca Linn Svahn, i a més de set segons i mig d’accedir a les eliminatòries.
“Han estat uns dies durs i físicament no sé si estic al meu rendiment més ‘top’”
Evidentment, Del Rio no estava gens satisfeta després de la cursa i va admetre que “no m’he trobat del tot còmoda sobre els esquís, especialment a la pujada més llarga, i tampoc sé ben bé què ha passat”, a més d’afegir que “han estat uns dies durs i físicament no sé si estic al meu rendiment més top”. Encara en aquest sentit, la fondista va manifestar que “les sensacions no han estat les millors ni tècnicament ni físicament i he tingut unes sensacions estranyes”, malgrat deixar ben clar que “ho he intentat fer el millor possible, però les sensacions no han estat les millors”. Per últim, l’esquiadora va destacar que “encara que la gent pensi que soc esprintadora, el clàssic era un esprint que no m’acabava de convèncer”, i va cloure que “no m’he classificat per a cap esprint clàssic a la Copa del Món i era la prova en la qual menys confiança tenia”.
ESPORTS
Gina del Rio signa la 44a plaça
Ivan Álvarez
“Les sensacions no han estat les millors tècnicament ni físicament”
Gina del Rio tancarà demà mateix la seva primera participació olímpica amb la disputa de la cursa de 10 quilòmetres individuals en estil patinador, en què buscarà tancar amb bon sabor de boca els Jocs després de la 44a plaça a l’esquiatló i la 47a d’ahir.
CANDE MORENO JA ÉS AL PAÍS PER INICIAR LA RECUPERACIÓ
D’altra banda, durant la jornada d’ahir va pronunciar-se per primer cop Lindsay Vonn, que també va patir una greu caiguda al descens. L’esquiadora va explicar que pateix una fractura a la tíbia i que haurà de sotmetre’s a diverses intervencions quirúrgiques, i va afirmar que “l’únic fracàs a la vida és no intentar-ho”
ESPORTS
Cande Moreno: “Podria ser molt pitjor”
Marc Basco