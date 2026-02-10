Milà i Cortina d'Ampezzo
Gina del Rio, fora de les finals d'esprint als Jocs
La fondista ha acabat 47a a la qualificació a set segons del Top-30
Gina del Rio no s'ha classificat per a les finals de la competició d'esprint dels Jocs Olímpics d'hivern que s'estan celebrant a Milà i Cortina d'Ampezzo. La fondista arrencava amb el dorsal 21 de 89 participants, i ha finalitzat lluny del Top-30 amb un 47è lloc a més de set segons i mig de poder passar a les eliminatòries posteriors. Del Rio no ha tingut bones sensacions, i ha tancat així la seva segona cursa olímpica.
L'esquiadora tindrà demà jornada de descans i tancarà la seva primera participació en uns Jocs el dijous amb els 10 quilòmetres individuals.
Un cop acabada la cursa, Gina del Rio ha assenyalat que "han estat uns dies durs i físicament no sé si estic al meu rendiment més top", a més de destacar que "les sensacions no han estat les millors ni tècnicament ni físicament". La fondista ha manifestat que "he tingut unes sensacions estranyes, no m'he trobat del tot còmoda sobre els esquís, especialment a la pujada llarga i tampoc sé ben bé que ha passat". Per últim, ha afirmat que "no m'he classificat a cap esprint clàssic a la Copa del Món, i era la prova amb què menys confiança tenia" i ha clos que "encara que la gent pensi que soc esprintadora, l'esprint clàssic era un esprint que no m'acabava de convèncer, i ho he intentat fer el millor que he pogut".