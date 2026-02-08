JOCS OLÍMPICS D'HIVERN
Jordina Caminal signa la 24a posició a Cortina d'Ampezzo
L'andorrana ha assolit el millor resultat andorrà en la descens femení en uns Jocs
Un cop la competició s’ha reprès després de l'accident de Cande Moreno, Jordina Caminal ha completat el seu debut olímpic amb una baixada sòlida, tot i trobar-se una pista ja molt lenta, i ha finalitzat 24a, amb un temps d’1’41”34, a 5”24 de la vencedora, la nord-americana Breezy Johnson (1’36”10), seguida de l’alemanya Emma Aicher i la italiana Sofia Goggia, que han completat el podi. La 24a posició suposa el millor resultat de la història d’Andorra en uns Jocs, millorant la 28a posició de Mireia Gutiérrez a Vancouver 2010. Després de la prova, Caminal ha reconegut que “ha estat un dia difícil, les condicions s’han accelerat moltíssim i avui m’ha sorprés la velocitat; tot i així estic molt contenta del que he fet”. En aquest sentit, l’esquiadora andorrana ha explicat que “fa deu dies estava clavada de l’esquena al llit i avui estic aquí; crec que ho he donat tot i estic orgullosa de mi".