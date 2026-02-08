JOCS OLÍMPICS D'HIVERN
Gina del Rio signa la 44a plaça
La fondista obre la participació andorrana als Jocs amb una esquiatló condicionada per un incident amb el bastó
Gina del Rio va obrir la participació andorrana en els Jocs Olímpics d’Hivern de Milà-Cortina amb la disputa dels 20 quilòmetres d’esquiatló (10 km en clàssic i 10 km en skating), una de les proves més exigents del programa de l’esquí de fons. La fondista tricolor va finalitzar en 44a posició, en una cursa que va ser clarament condicionada per un incident en els primers quilòmetres i que va convertir el seu debut olímpic en una autèntica prova de resistència física i mental.
Andorra obre els Jocs
Ivan Álvarez
“Ha sigut una cursa bastant dura. Trencar el bastó m’ha obligat a fer un esforç extra i ho he pagat”
La cursa, amb sortida en massa, va començar amb Del Rio portant el dorsal 27 i intentant situar-se dins el grup amb prudència. No obstant això, ja a la primera volta va patir un contratemps quan va trencar un bastó, després que una altra esquiadora li clavés accidentalment a la cama. L’andorrana va haver de completar un tram sense bastó en què va perdre temps i, sobretot, va gastar moltes energies intentant no quedar despenjada definitivament. Aquest incident va marcar el desenvolupament de tota la prova. Al pas pel quilòmetre 3,3, Del Rio ocupava la 36a posició amb només 12 segons de desavantatge respecte a les capdavanteres, però el desgast acumulat es va començar a notar ràpidament. Al 6,6, ja havia caigut fins a la 43a plaça, a gairebé dos minuts del cap de cursa. El canvi d’esquís al quilòmetre 10, per afrontar el tram de skating, va arribar amb l’andorrana situada en 43a posició i amb més de tres minuts de retard, un marge molt difícil de recuperar en una cursa d’aquest nivell. A la segona meitat de la prova, Del Rio va intentar mantenir el ritme i limitar les pèrdues, però la fatiga provocada per l’esforç extra inicial va acabar passant factura. Al quilòmetre 13,3 va baixar fins a la 44a plaça, posició que ja no abandonaria fins a la línia d’arribada. El seu temps final va ser d’1h01’36”0, a 7’50”8 de la vencedora, la sueca Frida Karlsson, que es va imposar amb autoritat (53’45”2), amb Ebba Andersson i la noruega Heidi Weng completant el podi. Tot i el resultat, Del Rio va valorar l’experiència amb realisme: “Ha sigut una cursa bastant dura. El fet de trencar el bastó m’ha obligat a fer un esforç extra i ho he acabat pagant. Sabíem que era una pista exigent i una distància que no s’adapta del tot a les meves característiques”. En la mateixa línia, el responsable tècnic de l’equip nacional, Xabier del Val, va reconèixer que “hi ha un punt de decepció perquè pensem que la Gina val més que aquest resultat”, però va subratllar que els Jocs “no són mai fàcils” i que aquest debut ha de servir “per guanyar experiència”, va concloure.
D’altra banda, Cande Moreno i Jordina Caminal afrontaran a partir de les 11.30 hores el seu debut als Jocs amb la prova del descens femení a Cortina d’Ampezzo. Ahir, l’entrenament de la prova va quedar a mitges per les condicions meteorològiques.