REPORTATGE
Cande Moreno: “Podria ser molt pitjor”
Cande Moreno espera des d'Itàlia poder ser traslladada al país i arrencar la recuperació després de la dura caiguda que va patir al descens olímpic a Cortina d’Ampezzo.
L’experiència és un grau, diu la frase feta, a la vida, i també a les lesions, que al final formen part de la vida. I possiblement per això, poc més de 24 hores després de trencar-se el lligament encreuat del genoll esquerre, Cande Moreno mira ja cap endavant. “Ja és el segon cop que passo per això i soc força positiva malgrat tot perquè el genoll dret me’l vaig trencar fa dos anys i he tornat més forta”, va afirmar ahir des d’Itàlia, a més d’afegir que “he tornat a esquiar a millor nivell del que ho feia abans, així que realment no és una lesió que em preocupi gaire”, i cloure que “malgrat tot no em puc queixar perquè encara podria ser molt pitjor”. Però encara que ara sigui el moment de mirar cap endavant, no en queda cap altra, la realitat és que, evidentment, va ser un cop ben dur. Perquè quan passaven un parell de minuts de les 12.50 hores de diumenge a Cortina d’Ampezzo, el silenci va fer-se estrepitós. Només una estona abans, Lindsay Vonn va caure deixant una de les imatges més impactants de la història de l’esport i l’olimpisme, i poc després li va tocar a Cande Moreno tastar el sabor amarg de l’esport.
“Malgrat tot no em puc queixar perquè encara podria haver estat molt pitjor”
L’esquiadora es troba encara a la vila olímpica a Cortina d’Ampezzo i la previsió és que pugui ser traslladada al més aviat possible de nou cap al país, per encetar el procés de recuperació. Un procés que haurà de començar amb l’operació del lligament del dit polze de la mà dreta, que també va trencar-se, i que després l’haurà de fer passar pel quiròfan per solucionar la lesió al genoll. En aquest cas, però, s’haurà d’esperar que baixi la inflamació. “Tinc la sort de tenir un equip mèdic a Andorra espectacular i el fet d’estar a casa també ajuda molt mentalment”, va explicar l’esquiadora, que va destacar que “ara estem en espera que em repatriïn cap a casa”. I una vegada intervinguda començarà el moment complicat, el d’arrencar un procés de recuperació estimat en uns sis mesos, i que té l’objectiu marcat que Cande pugui tornar a esquiar a final d’estiu a Sud-amèrica, durant la pretemporada. “És un entrebanc gran que em fa estar a fora durant molts mesos, ja que tenia objectius molt grans per a aquesta temporada i tres Copes del Món a casa que em feien molta il·lusió, i crec que és on podia ser realment molt competitiva, i això és el que més ràbia em fa”, va cloure l’esquiadora, però com no queda res més que mirar endavant, ho té clar: “Això no ho puc canviar i m’he de quedar amb allò que sigui positiu.”
“Tinc la sort de tenir un equip mèdic a Andorra espectacular i estar a casa ajuda mentalment”
Mostres de suport
Després de la forta caiguda, Cande Moreno va rebre diverses mostres de suport, com ara les de la seva companya Jordina Caminal i les de la ministra de Cultura i Esports, Mònica Bonell. També va fer-ho la FIS al seu compte d’Instagram, o també va pronunciar-se el president del Comitè Olímpic Andorrà, Xavier Espot, que va destacar que “estem molt tristos perquè estem afectats, però volem desitjar-li una recuperació molt ràpida”, a més d’agregar que “ha estat un moment terrible per a tot l’equip”.
“Estem molt tristos perquè estem afectats i li volem desitjar una recuperació molt ràpida”
I si algú va viure-ho de primera mà va ser l’entrenador de velocitat de la FAE, Xavier Xoque Bellsolà, que va admetre al Diari que “no estan sent dies gens fàcils, al final els Jocs són un ecosistema particular i, tot i això, després de caure-li tot el pes a la cama, és un mal menor perquè veient-ho pensava que seria molt més greu”, però igual que Cande Moreno, té clar que “ara és un moment dur, però la veig serena i estic convençut que tornarà l’any que ve perquè ningú ha fet una temporada així de sòlida a la Copa del Món”. I el tècnic va voler lloar el paper de Jordina Caminal, que tot just pocs minuts després de la caiguda de la seva companya va haver d’afrontar un descens olímpic, i sobre la seva actuació va expressar “la bona fusta de velocista que té” i “l’ofici que va desprendre per dominar la pista”, malgrat les circumstàncies tan complicades.
“Ara és un moment dur, però la veig serena i estic convençut que tornarà l’any que ve”
SEGONA PROVA PER A GINA DEL RIO AMB LA DISPUTA DE L'ESPRINT EN ESTIL CLÀSSIC
La qualificació arrencarà a les 9.15 hores, i en cas d’entrar entre les 30 millors, les eliminatòries seran a les 11.45 hores. Sobre la prova, Del Rio va assenyalar que “espero que vagi bé i que estigui recuperada de l’esquiatló i tinc ganes d’intentar fer-ho bé, el millor possible”, i va agregar que “prefereixo no marcar-me cap objectiu numèric, sinó esquiar tècnicament el millor possible i evidentment estar el més endavant possible”.