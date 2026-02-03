ESQUÍ ALPÍ

Llançada cap als Jocs

Cande Moreno suma el primer podi al circuit continental amb un tercer lloc al supergegant de Sarntal

Podi de Cande Moreno a la Copa d'Europa
Marc Basco
Publicat per
Marc Basco
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Cande Moreno arribarà de la millor manera possible als Jocs Olímpics d’hivern de Milà-Cortina d’Ampezzo, després d’assolir el primer podi de la seva carrera a la Copa d’Europa. I és que després de la decepció del cap de setmana passat a Crans Montana (la cursa de divendres es va haver de suspendre i dissabte va quedar fora dels punts després d’una errada a tres portes del final, quan estava marcant temps per entrar al Top 30), l’esquiadora de la FAE va fer un pas endavant en un moment clau en assolir el millor resultat de la història del país en velocitat al circuit continental, certificant així la progressió dels darrers mesos després d’haver estat anteriorment cinquena i setena en curses europees. Un tercer lloc que arribarà a tot just dos dies de l’estrena a Milà, i és que l’esquiadora debutarà dijous als Jocs (juntament amb Jordina Caminal) amb el primer dels tres entrenaments de descens programats, i tindrà la primera cursa en territori italià diumenge amb el descens, i el dia 12 amb el supergegant.

Cande Moreno, tercera per la dreta, al podi de la Copa d’Europa.

Cande Moreno, tercera per la dreta, al podi de la Copa d’Europa.FAE

L’esquiadora de la FAE va quallar una baixada sòlida i seriosa en una cursa amb participació també destacada d’habituals de la Copa del Món. Sense anar més lluny, la vencedora ahir, l’austríaca Nadine Fest, ha entrat cinc cops al Top 30 del circuit mundial enguany, i Moreno va superar també habituals com Chrsitina Ager o Sara Allemand. La velocista arrencava amb el dorsal 7 de més d’una vuitantena de corredores i va acabar amb un temps d’1’15”31, finalitzant a 1”06 del triomf, i sumant 60 punts per a la general de supergegant de la Copa d’Europa, en què ja és quarta amb 156 punts. També va ser ahir a Sarntal Jordina Caminal, que va finalitzar lluny de les posicions capdavanteres amb un 61è lloc a 4”33 del triomf, després de sortir amb el dorsal 41 al supergegant.

Aquest podi serà una embranzida per a la delegació que el COA i la FAE enviaran a Milà i que no sembla arribar de la millor manera possible amb els dubtes d’Irineu Esteve sobre la seva participació després dels problemes físics que està arrossegant, i de la mala temporada de Joan Verdú al circuit de la Copa del Món, dos de les primeres espases de l’equip tricolor, juntament amb Gina del Rio, que sembla arribar força millor a la cita olímpica que arrenca aquest mateix cap de setmana a terres italianes.

DESÈ PODI PER A ANDORRA A LA COPA D'EUROPA

Amb el tercer lloc de Cande Moreno, Andorra suma ja fins a deu podis a la Copa d’Europa d’esquí alpí. El primer va arribar el 1999 gràcies al triomf de Vicky Grau en un eslàlom a Kiruna, a Suècia. Van haver de passar més de 15 anys fins al tercer lloc de Mimi Gutiérrez en un altre eslàlom, en aquest cas a Bad Wiesse, i l’esquiadora va repetir el 2017 amb una segona plaça en un paral·lel. Els altres sis podis porten la signatura de Joan Verdú, amb les quatre victòries i el tercer lloc en gegant del curs 2021-2022, i el segon lloc de la temporada següent en supergegant.

TRIPLETA DE BANDERS A ITÀLIA AMB VERDÚ, IRINEU I CANDE

Joan Verdú, Irineu Esteve i Cande Moreno seran els banderers a la cerimònia d’inauguració dels Jocs Olímpics d’hivern de Milà-Cortina d’Ampezzo que se celebraran divendres a l’estadi de San Siro de la ciutat llombarda. En tractar-se d’una cita olímpica descentralitzada, l’organització també ha programat una obertura en diferents seus, i la desfilada dels països participants es produirà des de quatre indrets. A més de Milà, els atletes portaran els seus estendards a Predazzo, Livigno i Cortina d’Ampezzo. També hi haurà dos peveters per encendre la flama olímpica, un instal·lat a l’Arco della Pace milanès i un altre a la Piazza Dibona de Cortina d’Ampezzo.

La voluntat era que Gina del Rio també fos una de les bandereres tricolors a la cerimònia inaugural, però com que la fondista disputarà la seva primera cursa el migdia posterior a l’obertura, finalment va descartar-se aquesta possibilitat. Així doncs, el representant de la delegació a Predazzo, on es farà la competició d’esquí de fons, serà Irineu Esteve. A ells s’hi afegirà Joan Verdú des de Bormio, seu de les competicions masculines d’esquí alpí, i Cande Moreno des de Cortina d’Ampezzo, on es farà l’esquí alpí femení. A Livigno no hi haurà representació nacional (es fan competicions de surf de neu i esquí acrobàtic, on Andorra no té competidors), mentre que a l’estadi de San Siro de Milà la representació serà institucional amb la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, i el president del Comitè Olímpic Andorra, Xavier Espot. Precisament el responsable del moviment olímpic va afirmar que “la desfilada és un moment que tots els atletes recorden i suposa el tret de sortida a uns Jocs que per a nosaltres han de ser molt especials”.
Presentació de la delegació olímpica a la seu d’Andbank.

Presentació de la delegació olímpica a la seu d’Andbank.COA

tracking