Llançada cap als Jocs
Cande Moreno suma el primer podi al circuit continental amb un tercer lloc al supergegant de Sarntal
Cande Moreno arribarà de la millor manera possible als Jocs Olímpics d’hivern de Milà-Cortina d’Ampezzo, després d’assolir el primer podi de la seva carrera a la Copa d’Europa. I és que després de la decepció del cap de setmana passat a Crans Montana (la cursa de divendres es va haver de suspendre i dissabte va quedar fora dels punts després d’una errada a tres portes del final, quan estava marcant temps per entrar al Top 30), l’esquiadora de la FAE va fer un pas endavant en un moment clau en assolir el millor resultat de la història del país en velocitat al circuit continental, certificant així la progressió dels darrers mesos després d’haver estat anteriorment cinquena i setena en curses europees. Un tercer lloc que arribarà a tot just dos dies de l’estrena a Milà, i és que l’esquiadora debutarà dijous als Jocs (juntament amb Jordina Caminal) amb el primer dels tres entrenaments de descens programats, i tindrà la primera cursa en territori italià diumenge amb el descens, i el dia 12 amb el supergegant.
L’esquiadora de la FAE va quallar una baixada sòlida i seriosa en una cursa amb participació també destacada d’habituals de la Copa del Món. Sense anar més lluny, la vencedora ahir, l’austríaca Nadine Fest, ha entrat cinc cops al Top 30 del circuit mundial enguany, i Moreno va superar també habituals com Chrsitina Ager o Sara Allemand. La velocista arrencava amb el dorsal 7 de més d’una vuitantena de corredores i va acabar amb un temps d’1’15”31, finalitzant a 1”06 del triomf, i sumant 60 punts per a la general de supergegant de la Copa d’Europa, en què ja és quarta amb 156 punts. També va ser ahir a Sarntal Jordina Caminal, que va finalitzar lluny de les posicions capdavanteres amb un 61è lloc a 4”33 del triomf, després de sortir amb el dorsal 41 al supergegant.
Aquest podi serà una embranzida per a la delegació que el COA i la FAE enviaran a Milà i que no sembla arribar de la millor manera possible amb els dubtes d’Irineu Esteve sobre la seva participació després dels problemes físics que està arrossegant, i de la mala temporada de Joan Verdú al circuit de la Copa del Món, dos de les primeres espases de l’equip tricolor, juntament amb Gina del Rio, que sembla arribar força millor a la cita olímpica que arrenca aquest mateix cap de setmana a terres italianes.
La voluntat era que Gina del Rio també fos una de les bandereres tricolors a la cerimònia inaugural, però com que la fondista disputarà la seva primera cursa el migdia posterior a l’obertura, finalment va descartar-se aquesta possibilitat. Així doncs, el representant de la delegació a Predazzo, on es farà la competició d’esquí de fons, serà Irineu Esteve. A ells s’hi afegirà Joan Verdú des de Bormio, seu de les competicions masculines d’esquí alpí, i Cande Moreno des de Cortina d’Ampezzo, on es farà l’esquí alpí femení. A Livigno no hi haurà representació nacional (es fan competicions de surf de neu i esquí acrobàtic, on Andorra no té competidors), mentre que a l’estadi de San Siro de Milà la representació serà institucional amb la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, i el president del Comitè Olímpic Andorra, Xavier Espot. Precisament el responsable del moviment olímpic va afirmar que “la desfilada és un moment que tots els atletes recorden i suposa el tret de sortida a uns Jocs que per a nosaltres han de ser molt especials”.