ESQUÍ ALPÍ
Una errada al final deixa Cande fora dels punts
L’esquiadora estava lluitant pel Top-20 però no va acabar la cursa
Una errada a l’últim sector va deixar Cande Moreno fora dels punts al supergegant de la Copa del Món de Crans Montana, Suïssa, darrera prova abans dels Jocs Olímpics d’hivern que arrencaran la setmana vinent. L’esquiadora de la FAE arrencava amb el dorsal 35 de 50 participants, i va tenir un bon inici de baixada marcant l’11è millor temps al primer parcial. Cande era després 21a al segon i 25a al tercer, i al darrer pas intermedi abans de la línia de meta era la 23a. Però en aquest tram final, va sortir massa forta en un dels revolts, i va acabar quedant fora de competició quan només faltaven unes portes pel final. Així doncs, l’esquiadora va quedar fora dels punts en una jornada especial a Crans Montana en record de les víctimes de l’incendi en una discoteca la nit de cap d’any. El triomf va ser per a la corredora local Malorie Blanc, que va imposar-se a la italiana Sofia Goggia i a la nord-americana Breezy Johnson.
Cande Moreno disputarà demà un supergegant de la Copa d’Europa abans de centrar-se en els Jocs Olímpics d’hivern, on serà una de les primeres a competir. Dijous, divendres (dia de l’obertura) i dissabte tindrà els entrenaments de descens (amb Jordina Caminal), i el diumenge 8 disputarà la cursa en aquesta modalitat.
Jan Visa acaba segon en un eslàlom FIS al Pas de l aCasa i millora punts
A més, Jan Visa va ser segon a l’eslàlom FIS celebrat ahir al Pas de la Casa, en una jornada en què també va rebaixar els seus punts FIS, igual que va aconseguir Èric Mitjana, que va ser 11è. Dins del Top-10 van entrar Salvador Cornella, vuitè, i Marc Fernández, novè.