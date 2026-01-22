ESQUÍ
La delegació més nombrosa
L’equip andorrà per als Jocs Olímpics de Milà-Cortina estarà format per set esportistes, una xifra inèdita a l’hivern
Andorra viurà una fita històrica als Jocs Olímpics d’hivern de Milà-Cortina, on competirà amb una delegació de set esportistes, la més nombrosa mai presentada pel país en uns Jocs d’hivern. L’augment de places es va confirmar gràcies a les reassignacions de quotes en esquí alpí, que han permès sumar dues places femenines a la ja assegurada.
El director esportiu d’alpí de la FAE, Roger Vidosa, va destacar la importància del moment: “Tenim cinc places en esquí alpí, tres en femení i dues en masculí. Estem molt satisfets perquè és la delegació més gran que hi ha hagut mai i és un grup molt potent.” En clau femenina, a la plaça ja confirmada de Cande Moreno s’hi han afegit Carla Mijares i Jordina Caminal. Mijares competirà en eslàlom i en la combinada per equips, mentre que Caminal serà present a les proves de velocitat. Totes dues debutaran en uns Jocs Olímpics i Caminal va reconèixer que la confirmació va ser especialment emotiva. “He plorat. És un somni que tinc des de petita”, va explicar, admetent que la notícia li va arribar de manera inesperada. “Se m’ha tret un nus de l’estómac i ara puc viure-ho amb il·lusió”, va afegir. Cande Moreno, per la seva banda, arribarà a Milà-Cortina en un gran moment esportiu. “La temporada estava enfocada a la Copa del Món i als Jocs. Estic molt contenta amb els últims resultats”, va afirmar. L’andorrana disputarà descens, supergegant i també la combinada alpina per equips, juntament amb Mijares. “La pressió és inevitable, però crec que ben gestionada és positiva”, va assegurar, situant com a objectiu realista “un Top 15”, sense renunciar a mirar més amunt.
En categoria masculina, Joan Verdú serà el gran referent de l’equip. Resta, però, per decidir qui ocuparà la segona plaça de gegant, que es disputen Bartumeu Gabriel i Xavi Cornella. Vidosa va explicar que “ens donem marge fins al dia 26 per donar el nom definitiu”, reconeixent que “estan molt ajustats”. A les cinc places d’esquí alpí s’hi afegiran les dues d’esquí de fons, assignades a Irineu Esteve i Gina del Rio. En el cas d’Esteve, però, la seva presència genera incertesa. El fondista arriba molt condicionat després de la retirada al Tour de Ski. “Porto uns dies sense entrenar, però sembla que evolucionem bé”, va explicar, tot i admetre que la seva participació podria ser molt limitada. “No hi anirem per fer un Top 50. Només competirem si sabem que podem estar, com a mínim, entre els 30 primers. Si no, no hi participarem”, va sentenciar, reconeixent que seran els seus últims Jocs Olímpics. El president del COA, Xavier Espot, va remarcar que “set esportistes en uns Jocs d’hivern per a un país petit com el nostre és un fet extraordinari”, i tot apunta que Joan Verdú i Gina del Rio exerciran de banderers de la delegació andorrana, una decisió encara no oficial, però que ja es treballa.