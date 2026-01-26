Esquí alpí
El COA ja ha formalitzat la inscripció dels set esquiadors que representaran Andorra als Jocs
Xavier Cornella ha estat l'últim integrant escollit
Andorra participarà als Jocs Olímpics d’Hivern de Milà-Cortina 2026 amb la delegació més nombrosa de la seva història en una cita olímpica d’hivern. El Comitè Olímpic Andorrà (COA) ha formalitzat aquest dilluns la inscripció de set esportistes, completant així el procés de selecció dels atletes que representaran el país a partir del mes de febrer.
ESPORTS
La delegació més nombrosa
Ivan Álvarez
Els seleccionats són Joan Verdú, Cande Moreno, Irineu Esteve, Gina del Rio, Carla Mijares, Jordina Caminal i Xavier Cornella. Precisament, Cornella ha estat el darrer a incorporar-se a la llista després d’imposar-se en la cursa per la plaça d’eslàlom davant Bartumeu Gabriel, gràcies als millors resultats FIS en les tres millors curses de la temporada.
ESPORTS
Gabriel i Cornella es juguen els Jocs a Corea
Redacció
Segons ha detallat Roger Vidosa, representant de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), a data límit del 26 de gener, Cornella ha assolit una mitjana de 28,19 punts FIS, per davant dels 30,45 de Gabriel, tal com marcava el criteri establert per determinar el seleccionat.
El president del COA, Xavier Espot Miró, ha celebrat aquest moment com un “motiu d’orgull” i ha destacat la importància d’acompanyar els esportistes per assolir “els millors resultats possibles”.
Els resultats d'avui a les competicions
L’esquiador Xavier Cornella ha obtingut aquest dilluns una meritòria 5a posició a l’eslàlom FEC (Far East Cup) disputat a Alpensia, Corea del Sud, amb un temps d’1.36.00, a 1.65 segons del vencedor, el coreà Donghyun Jung. El podi l’han completat Hugh McAdam i Kalin Zlatkov, mentre que l’espanyol Aingeru Garay ha estat quart. Per la seva banda, Bartumeu Gabriel no ha pogut completar la segona mànega. Demà dimarts es disputarà una segona cursa d’eslàlom a la mateixa estació asiàtica
Seguidament, Cande Moreno ha signat una 16a posició al supergegant de la Copa d’Europa disputat a Orcières Merlette (França), amb un crono d’1.07.53, a 1.19 segons de la vencedora, l’alemanya Fabiana Dorigo, que ha fet un temps d' 1.06.34. El podi l’han completat Lisa Grill i Sara Allemand.
Amb aquesta posició, ha sumat 15 punts més a la classificació de Copa d’Europa, on ocupa la 8a plaça de la general de supergegant amb 96 punts. La lidera Sara Allemand amb 260 punts, seguida per Marte Monsen i Lisa Grill.