Copa del Món d'esquí a Suïssa
Moreno i Caminal completen la primera sessió d'entrenament prèvia a la Copa del Món de Suïssa
Demà, les dues esquiadores, completaran l'última sessió preparatòria i divendres ja començaran les curses
La Copa del Món femenina de velocitat ha aixecat el teló avui a St. Moritz, a Suïssa amb el primer entrenament oficial de descens. L’equip andorrà ha comptat amb la participació de Cande Moreno i Jordina Caminal, que han aprofitat la sessió per adaptar-se al traçat i agafar ritme abans de les curses del cap de setmana.
Moreno ha completat la baixada en un temps d’1.33.06, que li ha valgut la 31a posició amb el dorsal 57, situant-se a 2.11 del millor registre del dia, marcat per la nord-americana Lindsey Vonn: 1.30.95. Per la seva banda, Caminal, amb el dorsal 67, ha finalitzat 51a amb un crono d’1.34.22. Tot i saltar-se una porta durant el recorregut, ha pogut acabar l’entrenament, que ha estat valorat positivament pel cos tècnic.
“Les dues han estat correctes; podem fer-ho millor, però és un bon començament i hem de continuar treballant”, ha explicat l’entrenador de l’equip nacional de velocitat, Xoque Bellsolà. En total, han completat la sessió 72 de les 74 corredores inscrites.
Demà tindrà lloc el segon i últim entrenament oficial abans del primer descens de divendres. Les curses estan programades per divendres a les 10:15 h, dissabte a les 10:45 i diumenge, serà el torn del supergegant a la mateixa hora.
ESPORTS
Cande Moreno i Jordina Caminal encaren l’estrena
Redacció
Paral·lelament, a Pass Thurn (Àustria), Íria Medina ha signat una meritòria novena posició en el segon gegant FIS consecutiu. L’andorrana ha registrat un temps total d’1.55.34, situant-se a 1.91 de la vencedora, l’austríaca Elisabeth Kucera (1.53.43).
Medina havia marcat el 6è millor temps en la primera mànega, amb una marca de 56.93 segons, però una segona baixada més conservadora - 58.41 - l’ha portat a finalitzar en la 9a posició global. Tot i això, l’esquiadora continua demostrant solidesa i regularitat en aquest inici de temporada.
NACIONAL
Íria Medina aconsegueix la tecera posició a la cursa FIS d'Àustria
Redacció
Roger Puig, setè a la supercombinada de la copa del Món
L’esquiador andorrà Roger Puig ha signat aquest dimarts una destacada setena posició a la prova de supercombinada de la Copa del Món disputada a Steinach am Brenner. El resultat iguala la seva millor classificació en una Copa del Món, assolida la temporada passada al descens de Santa Caterina, Itàlia, i confirma el bon moment de forma amb què inicia l’any esportiu.
Aquesta és la segona cursa que fa a la competició austríaca, ja que ahir va obtenir una meritòria cinquena posició a la cursa FIS que es va disputar i on a més, es va cancel·lar una de les proves per baixa visibilitat.
ESPORTS
Roger Puig suma la cinquena posició a la FIS d’Steinach am Brenner
Redacció
La competició d'avui, ha començat amb el supergegant, en què Puig ha finalitzat vuitè. Tot i una baixada “molt correcta”, tal com ha explicat ell mateix, una errada a l’entrada del pla li ha fet perdre la velocitat necessària per situar-se més amunt: “Aquell punt era clau; he notat que deixava escapar unes dècimes”, ha detallat.
En l’eslàlom, però, l’andorrà ha exhibit la seva millor versió. Amb una actitud decidida a remuntar, ha superat algunes imprecisions inicials i ha trobat un ritme sòlid que l’ha impulsat fins al setè lloc final. “He pogut esquiar amb molta solidesa i atacar quan tocava”, ha valorat.
El paraesquiador s’ha mostrat molt satisfet amb el rendiment i amb l’inici de temporada: “Igualar el meu millor resultat en una Copa del Món a la primera cursa important em dona molta confiança. Veig que puc lluitar amb els de davant i això és una motivació enorme”. També ha remarcat la feina prèvia del seu equip: “Hem millorat molt tècnicament i en consistència; encara hi ha detalls per polir, però estem en el bon camí”.
Amb aquest resultat, l’esquiador andorrà suma 36 punts a la classificació general de la competició internacional. Les proves continuaran aquesta setmana també a Steinach am Brenner, on Puig afrontarà els pròxims compromisos amb l’objectiu de continuar progressant.