ESQUÍ ALPÍ
Cande Moreno i Jordina Caminal encaren l’estrena
St. Moritz obre la temporada amb dos descensos i un supergegant
La Copa del Món de velocitat femenina aixeca el teló aquesta setmana a St. Moritz, on Cande Moreno i Jordina Caminal iniciaran la temporada després de dies d’intensa preparació sobre la pista suïssa. Totes dues prendran part en les sessions d’entrenaments oficials d’avui i demà, però les curses de divendres, dissabte i diumenge seran exclusivament per a Moreno, que afronta el primer gran repte del curs. El programa inclou dos descensos (12 i 13 de desembre) i un supergegant (14 de desembre). Només si Moreno entra entre les 30 primeres en el descens inaugural, Caminal podria accedir a competir-hi. Els horaris es mantenen fixos: divendres a les 10.15 h, i dissabte i diumenge a les 10.45 h. Malgrat no competir encara, Caminal donarà valor als entrenaments, ja que el seu debut està previst del 16 al 18 de desembre a la Copa d’Europa, també a St. Moritz, on tindrà l’oportunitat d’agafar ritme en velocitat.
Írina Medina va pujar al podi al gegant fis de Pass Thurn
Podi d'Íria Medina
La jornada també va deixar el primer podi de la temporada per a Íria Medina, aconseguit al primer dels dos gegants que tenen lloc a Pass Thurn (Àustria). L’andorrana va signar un excel·lent tercer lloc i un total de 30 punts FIS, igualant la seva millor marca. Medina va completar el gegant amb 1’55”95, a només 0”46 de la guanyadora, l’austríaca Stella Teresa Tschach, que es va imposar amb 1’55”49.