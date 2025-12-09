Esquí alpí
Íria Medina aconsegueix la tecera posició a la cursa FIS d'Àustria
L'equip femení, a més, iniciarà demà la temporada de competicions amb les dues sessions d'entrenament a St Moritz
L'esquiadora Íria Medina ha protagonitzat avui, una gran actuació a l'estació austríaca de Pass Thurn, on ha aconseguit escalar fins a la tercera posició del podi, el primer de la temporada. Medina ha completat la cursa amb un temps de d'1.55.95 a només 0.46 de la vencedora, l'esquiadora local Stella Teresa Tscach. L'andorrana ha estat tercera en les dues mànegues i ha igualat els seus millors punts FIS: 30.36.
El seu entrenador, Ibon Mintegui, ha valorat positivament la jornada destacant que Medina “ha estat tècnicament sòlida i ha assolit el seu primer podi de la temporada”, però remarca que encara hi ha marge de millora: “Demà esperem més i millor en el segon gegant FIS”.
La Copa del Món arrenca demà a per l'equip femení
Més enllà del bon resultat d'Íria Medina, a temporada de competicions per a l’equip nacional femení de velocitat arrenca aquesta setmana amb la Copa del Món de St. Moritz, on Cande Moreno i Jordina Caminal seran a les dues sessions d’entrenaments oficials de descens que es disputaran dimecres i dijous. Les curses, però, seran exclusivament per a Cande Moreno, que competirà en els dos descensos i el supergegant, previstos del 12 al 14 de desembre. Caminal només podria participar en alguna prova si Moreno s’endinsa entre les 30 millors en el primer descens.
St. Moritz acollirà tres proves: descens divendres a les 10:15 hores, descens dissabte a les 10.45 i supergegant diumenge a la mateixa hora. Tot i participar als entrenaments oficials de la Copa del Món, el debut competitiu de Caminal arribarà del 16 al 18 de desembre, també a St. Moritz, en la Copa d’Europa de velocitat.
Roger Puig, 5è a la FIS austríaca
