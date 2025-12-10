ESQUÍ PARALPÍ
Roger Puig suma la cinquena posició a la FIS d’Steinach am Brenner
Roger Puig va signar una destacada cinquena posició a la cursa FIS d’Steinach am Brenner (Àustria), en una jornada marcada per la participació massiva –124 esquiadors de 29 països– i per la cancel·lació d’una de les dues proves previstes, a causa de la mala visibilitat. En un traçat cada cop més deteriorat pel gran volum de baixades, el paraesquiador andorrà va saber gestionar les condicions amb una actuació sòlida i regular que el confirma entre els més competitius del moment.
La victòria va ser per al suís Theo Gmuer, amb l’austríac Thomas Grochar i el suec Aaron Lindström completant el podi. Puig, però, va ser el millor entre els perseguidors, reforçant les bones sensacions que ha anat acumulant en aquest inici de temporada. Aquesta FIS serveix d’avantsala a les Copes del Món que es disputaran també a Steinach fins divendres.