Govern reitera la confidencialitat per no fer públic el cost de l’Andorra Cycling Masters
L’executiu recorda que els consellers sí que poden tenir accés a la informació
Govern no fa públic el cost total de l’Andorra Cycling Masters argumentant la clàusula de confidencialitat en el contracte signat amb l’empresa Iniciativas de Medios, SA. Arran de la polèmica que va sorgir pel preu de l’esdeveniment que va reunir a quatre dels millors ciclistes del món a l’octubre al país, Concòrdia va presentar una demanda d’informació al Consell General preguntant pel cost global, però en la resposta signada pel ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, es reitera que “el cost del contracte no es va publicar, ja que ha estat designat com a informació confidencial per part de l’adjudicatari”. A més, s’assegura que “el detall del cost de la contractació no es va fer públic, atès que es tracta d’una informació considerada confidencial i, per tant, reservada. Per aquest mateix motiu també, aquesta informació no pot ser divulgada en el marc d’aquesta resposta”.
Malgrat no fer públic el cost de l’esdeveniment al·legant la confidencialitat, tal i com ja va explicar Torres en el seu moment, Govern posa a disposició dels consellers generals tota la informació econòmica, i s’assegura que cada parlamentari “té a la seva disposició l’accés directe a la documentació sol·licitada, perquè l’estudiï i prengui les notes que consideri escaients”.
La demanda d’informació sí que detalla alguna partida del cost de l’esdeveniment, concretament el que fa referència a la comunicació, que va pujar a 58.173,04 euros, i les despeses logístiques, amb 4.118,14 euros, fent un total de 62.291,18 euros en aquests dos conceptes.